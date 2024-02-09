أسامة السعيد: أمريكا لا تريد تمدد الدعم السريع في السودان

قال الدكتور أسامة السعيد، خبير الشؤون الدولية، إن الولايات المتحدة الأمريكية، لا تريد تمدد الدعم السريع في السودان لأن حمدتي موالي لروسيا.

وأضاف السعيد، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية"، أن هناك أسباب كامنة وراء عودة الولايات المتحدة الأمريكية بالاهتمام بالملف السوداني، أبرزها التقدم لميليشيا الدعم السريع في عدد من الولايات وتحقيق انتصارات ميدانية على الأرض.

وأوضح، أن هذا الأمر أزعج الأمريكيين، لأنهم يدركون تمامًا أن قائد ميليشيا الدعم حليف لروسيا، والولايات المتحدة من ضمن أولوياتها في تعاملها مع الملف السوداني هو منع تمدد روسيا في مناطق جديدة في القارة الإفريقية خاصة شرقها الذي يمثل موضع استراتيجي تريد موسكو أن تتواجد فيه بقوة خلال الفترة المقلبة.

وأكد، أن استمرار التوترات في البحر الأحمر خاصة خلال استهداف بعض السفن في مدخل البحر الاحمر يزيد من خطورة الموقف في شريان ملاحي حيوي وبالتالي إذا ما سيطرت ميليشيا الدعم السريع ووصلت للبحر الأحمر فإن هذه مسالة تمثل خطرًا جوهريًا بالنسبة للولايات المتحدة ومن هنا ربما عاد الاهتمام بالسودان.



