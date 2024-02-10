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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 10-2-2024

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

ارتفعت معدلات البحث أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 10-2-2024 والتي تشهد حالة من الاستقرار وذلك منذ آخر انخفاض في أسعار البيع والشراء لكافة أنواع الطيور بقيمة 3 جنيهات من أرض المزارع للتجار في كافة محافظات الجمهورية.

 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 10-2-2024

وبخصوص أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 10-2-2024 التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة فإن أسعار التداول جاءت كما يلي:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 89 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 95 جنيه للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 111 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 122 جنيه للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 132 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 142 جنيه للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

و أكدت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك حالة تراجع في أسعار الفراخ داخل المزارع بسبب تراجع سعر الدولار الأمريكي الذي أدى إلى انخفاض أسعار الأعلاف حيث حقق سعر طن العلف تراجع بقيمة 1000 جنيه للطن خلال الأيام الماضية ليسجل 30 الف جنيه للطن.

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أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم سجل نحو 6.50 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي المشعر عمر يوم سجل نحو 6.75 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي الهجين عمر يوم سجل نحو 8 جنيه.

سعر الكتكوت الروزي للتسمين عمر يوم سجل نحو 20 جنيه.

سعر الكتكوت الروزي الفيومي عمر يوم سجل نحو 13 جنيه.

سعر الكتكوت الجميزة عمر يوم سجل نحو 17 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو شيفر بيور عمر يوم سجل نحو 16.75 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام سجل نحو 35 جنيه.


أسعار البط اليوم

سعر البط المسكوفي عمر يوم 35 جنيه.
سعر البط المولار عمر يوم 35 جنيه.
سعر البط الفرنساوي عمر يوم 26 جنيه.
سعر البط الفرنساوي عمر يوم 17 جنيه.
سعر البط البكيني عمر يوم 17.25 جنيه.

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بورصة الدواجن اليوم

شهدت بورصة الدواجن اليوم السبت 10-2-2024 استقرار ملحوظ في أسعار الفراخ بكافة انواعها خلال التعاملات الصباحية وذلك بفعل بسبب تراجع سعر الدولار الأمريكي الذي أدى إلى انخفاض أسعار الأعلاف في الأسواق المصرية للمستهلكين.

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