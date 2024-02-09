الفراخ بـ93 للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة استقرارا في الأسواق، حيث سجلت أسعار الفراخ البيضاء 84 جنيهًا في المزرعة، وتباع في الأسواق للمستهلك بـ93 جنيهًا.

ـسعار الدواجن البلدي

وبلغت أسعار الفراخ الساسو الحمراء خلال تعاملات الجمعة نحو 104 جنيهات في أرض المزارع، كما يتراوح سعر الكيلو للمستهلك بنحو 109 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم

وسُجِلت أسعار الكتاكيت الأبيض 28 جنيهًا، بينما سُجِل سعر الكتاكيت الساسو جيل أول 27 جنيهًا، وسُجِل سعر الكتاكيت الفيومي والروزي 18 جنيهًا، أما سعر الكتاكيت البلدي الهجين العالي فقد سُجِل 11.5 جنيه.

وسُجِل سعر البط الفرنساوي بحوالي 37 جنيهًا، فيما سُجِل سعر البط المولار 48 جنيهًا، وسُجِل سعر البط المسكوفي آر 48 جنيهًا.

أسعار البيض في الأسواق

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر بين 148 إلى 149 جنيهًا في المزرعة، لتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 155 إلى 160 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة بين 146 إلى 147 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 153 إلى 158 جنيهًا، وتراوح سعر كرتونة البيض البلدي بين 144 إلى 145 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 150 إلى 155 جنيهًا.

وأكد المهندس رفيق قاسم، مدير عام الدواجن بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح، أن أسعار الأعلاف بدأت في الانخفاض، وتبعها أسعار اللحوم والدواجن وباقي المنتجات الغذائية الأخرى بمجرد انخفاض سعر صرف الدولار، حيث انخفض سعر طن الذرة بمقدار 2000 جنيه والصويا بمقدار 3000 جنيه، وأشار إلى أن انخفاض أسعار الأعلاف يتبعه انخفاض باقي الأسعار وخاصة اللحوم الحمراء والدواجن والبيض.

وأضاف “قاسم” في تصريحات لـ"الدستور" أن أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والبيض ستنخفض خلال أسبوع بنسبة 20%، وأن الوزارة تبحث عن بدائل الأعلاف من خلال تغير فكرة التغذية.