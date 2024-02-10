مكاوى: الصحف الورقية لازال أمامها فرصة فى الوجود بتقديم التقارير الاستقصائية

قال الدكتور حسن عماد مكاوي، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إنه تاريخيًا لا يوجد وسيط أثر على وسيط آخر ظهر بعده، حيث عندما ظهر الراديو ظلت الصحافة متواجدة حتى وإن تراجعت بعض الشيئ، وعند ظهور التلفزيون لم تختف الصحافة والراديو، معبرًا:" أنا من أنصار أنه لا توجد وسيلة تؤدي إلى اختفاء وسيلة أخرى، ولكن على الوسائل القديمة أن تطور من ذاتها حتى تستطيع التنافس".

الصمود رغم الحداثة

وأكد الدكتور حسن مكاوي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الصحافة المطبوعة مازال أمامها فرصة في الظهور والتنافس من خلال التقارير الاستقصائية وعمليات التحليل والنقد، والصحف الورقية التي تواكب العصر تستطيع الصمود أمام هذه الحداثة الإعلامية.

تفاصيل برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد"، يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، وهو أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.