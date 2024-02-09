الآن بسهولة.. تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 لشهر فبراير

مع بداية شهر فبراير يحرص المواطنين على معرفة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 لشهر فبراير عبر جوجل، حيث أعلنت شركة بتروتريد للغاز عن الفتح للتسجيل إلكترونيا،من الفترة في يوم 1 فبراير وإلى يوم 27 فبراير 2024، وتتيح الشركة خدمة الإستعلام عن الفاتورة والقيام بسدادها طوال الشهر، ويأتي ذلك تحت إطار تطبيق برنامج وزارة البترول في مصر والثروة المعدنية للتحول الرقمي بكل الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك حرصًا من الشركة على الراحة للعملاء.

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 لشهر فبراير

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 لشهر فبراير والخطوات، وقيمة غرامة التأخير.

خطوات الإستعلام عن فاتورة الغاز إلكترونيًا

ويمكن لعملاء شركة بتروتريد القيام بالإستعلام عن فاتورة الغاز لشهر فبراير 2024 بشكل إلكتروني من خلال المنزل عن طريق إتياع هذه الخطوات التالية:

قم بالدخول لموقع شركة الغاز “بتروتريد” من هنا. ثم الضغط على الإستعلام عن فاتورة الغاز. قم بإدخال رقم المشترك والذي سيتضمن “رقم العمارة، رقم الشقة، القطاع، البلوك، المنطقة، المحافظة، رقم العداد ويجب كتابته ويكون بشكل صحيح”. الضغط على “استعراض الفواتير” وسوف يظهر لك قيمة الفاتورة.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل

و يستطيع عملاء شركة بتروتريد للغاز القيام بتسجيل قراءة عدادات الغاز لشهر فبراير في 2024 الخاصة بهم من “هنا”.

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ما الغرامة المترتبة على التأخير في تسجيل قراءة عداد الغاز؟

تفرض شركة بتروتريد غرامة على جميع المتأخرين في تسجيل قراءة عداد الغاز، وستصل هذه الغرامة إلى دفع 20% من قيمة الفاتورة.

إذا لم يتمكن أحد الأشخاص من قراءة عداد الغاز الخاص بك، فيتاح تسجيل القراءة بنفسك من خلال أحد الطرق المتاحة، مثل الموقع الإلكتروني أو من خلال التطبيق أو الاتصال بالخط الساخن أو القيام بزيارة أحد مكاتب الشركة.