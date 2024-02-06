الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر فبراير 2024

عداد الغاز
عداد الغاز

يستمر تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر فبراير 2024 حتى نهاية شهر فبراير الجاري والذي يتم عبر تطبيق بتروتري، لتحصيل قيمة فاتورة الغاز المنزلي والتي يتم دفعها، وتعرض الدستور في التقرير التالي تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر فبراير 2024. 

 

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر فبراير 2024

 

يستطيع المواطنون تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر فبراير 2024، من خلال موقع شركة الغاز بتروتريد من الرابط https://www.petrotrade.com.eg/web/، قم بالضغط على تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي، قم بإدخال رقم المشترك والذي يتضمن «رقم العمارة، رقم الشقة، القطاع، البلوك، المنطقة، المحافظة، رقم العداد ويجب كتابته بشكل صحيح» 

ومن خلال نفس الرابط تستطيع الاستعلام عن فاتورة الغاز، وبعد اتباع الخطوات التالية قم بالضغط على زر استعراض الفواتير، وسيظهر لك قيمة الفاتورة.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد شهر فبراير.. اعرف قيمة فاتورتك الآن

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد شهر يناير وخطوات الاستعلام عن الفاتورة

سداد فاتورة الغاز الطبيعي الكترونيًا 

يستطيع أصحاب عدادات الغاز القديمة سداد فاتورة الغاز الطبيعي الكترونيًا  من خلال موقع بتروتريد من الرابط السابق، فبعد الاستعلام عن فاتورة الغاز يتم اختيار زر دفع فاتورة الغاز، واتباع الخطوات التي تظهر أمامك لتسجيلها.

ويمكن أيضًا سداد فاتورة الغاز الطبيعي الكترونيًا  من خلال (ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك الأهلي المتحد وبنك بلوم)، او المحافظ الإلكترونية أو  تطبيق موبايل ماي فوري والذي يمكنكم تحميله من المتجر، أو انتظار محصل فاتورة الغاز، أو من خلال التوجه لأي مكتب من مكاتب البريد المصري  أو  التوجه لأقرب فرع من فروع الشركة، وتسجيل قراءة العداد، ودفع قيمة الفاتورة لأي وحدة على مستوى الجمهورية.، أو من أي منفذ من منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المتواجدة في كل أنحاء الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ ضامن ـ أمان ـ بي ـ خدماتي).

txt

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2024 وتسجيل قراءة العداد

txt

بطرق مختلفة.. تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 شهر فبراير

عداد الغاز المنزلى تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد الاستعلام عن فاتورة الغاز سداد فاتورة الغاز عدادات الغاز موقع بتروتريد

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

صور

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس