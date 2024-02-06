يستمر تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر فبراير 2024 حتى نهاية شهر فبراير الجاري والذي يتم عبر تطبيق بتروتري، لتحصيل قيمة فاتورة الغاز المنزلي والتي يتم دفعها، وتعرض الدستور في التقرير التالي تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر فبراير 2024.

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر فبراير 2024

يستطيع المواطنون تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر فبراير 2024، من خلال موقع شركة الغاز بتروتريد من الرابط https://www.petrotrade.com.eg/web/، قم بالضغط على تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي، قم بإدخال رقم المشترك والذي يتضمن «رقم العمارة، رقم الشقة، القطاع، البلوك، المنطقة، المحافظة، رقم العداد ويجب كتابته بشكل صحيح»

ومن خلال نفس الرابط تستطيع الاستعلام عن فاتورة الغاز، وبعد اتباع الخطوات التالية قم بالضغط على زر استعراض الفواتير، وسيظهر لك قيمة الفاتورة.

سداد فاتورة الغاز الطبيعي الكترونيًا

يستطيع أصحاب عدادات الغاز القديمة سداد فاتورة الغاز الطبيعي الكترونيًا من خلال موقع بتروتريد من الرابط السابق، فبعد الاستعلام عن فاتورة الغاز يتم اختيار زر دفع فاتورة الغاز، واتباع الخطوات التي تظهر أمامك لتسجيلها.

ويمكن أيضًا سداد فاتورة الغاز الطبيعي الكترونيًا من خلال (ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك الأهلي المتحد وبنك بلوم)، او المحافظ الإلكترونية أو تطبيق موبايل ماي فوري والذي يمكنكم تحميله من المتجر، أو انتظار محصل فاتورة الغاز، أو من خلال التوجه لأي مكتب من مكاتب البريد المصري أو التوجه لأقرب فرع من فروع الشركة، وتسجيل قراءة العداد، ودفع قيمة الفاتورة لأي وحدة على مستوى الجمهورية.، أو من أي منفذ من منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المتواجدة في كل أنحاء الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ ضامن ـ أمان ـ بي ـ خدماتي).