بطرق مختلفة.. تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 شهر فبراير

ترتفع معدلات البحث عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 لدفع فاتورة شهر فبراير المستحقة في موعدها المستحق وكذلك اخر موعد لتسجيل قراءة العداد.

نوضح في التقرير التالي رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 شهر فبراير من خلال مختلف الطرق التي توفرها الشركات على عملائها لتيسير تسجيل القراءة ودفعها.

تسجيل قراءة عداد الغاز 2024

يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز بعدة طرق منها

أول طريقة هي من خلال الموقع الرسمي لشركة بتروتريد اضغط هنا.

يتم وضع رقم المشترك ثم الضغط على كلمة اعرض.

الطريقة الثانية تكون من خلال التليفون الأرضي لمكاتب خدمة العملاء في كل منطقة تابع لها العميل ويكون الرقم مطبوع على الفاتورة القديمة المسددة.

الطريقة الـ3 إبلاغ القراءة عن طريق كتابتها وتركها على باب الشقة.

أو استخدام الأستيكر الخاص بالشركة والذي تم لصقه على باب الشقة سنويًا ومقسم شهريًا.

الطريقة الـ4 تسجيل قراءة عداد الغاز وسداد الفاتورة المستحقة من خلال ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد.

الطريقة الـ5 يتم تسجيل قراءة عداد الغاز عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي من خلال خط التليفون الأرضي على رقم ٠٩٠٠٠٧٢٧ أو المحمول على رقم ٥٧٢٧.

الطريقة الـ6 يتم تسجيل قراءة عداد الغاز وسداد الفاتورة كذلك من خلال كشك الخدمة الذاتية المتواجد في المناطق التالية

- نيو جيزة

- مول الرحاب 2 (مدينة الرحاب)

- اوبن اير مول (مول A) (مدينتى)

- نادى ماتركس (طنطا)

- نادى الجمهورية (شبين الكوم)

- نادى جزيرة الورد المشاية (المنصورة)

- هاب مول (العبور)

- منطقة بتروتريد (شرق الاسكندرية)

- منطقة بتروتريد (مدينة الزقازيق)

- منطقة بتروتريد (غرب الاسكندرية)

- منطقة بتروتريد (الهرم)

- منطقة بتروتريد (شبين الكوم)