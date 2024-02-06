الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2024 وتسجيل قراءة العداد

قراءة عداد الغاز
قراءة عداد الغاز

تصدر السؤال عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية من عدد كبير من المواطنين، وذلك لدفع فاتورة شهر فبراير 2024 المستحقة في موعدها دون الوقوع في غرامة التأخير.

ونتيجة لما سبق ذكره يقدم موقع "الدستور" رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر يناير 2024 وتسجيل قراءة العداد. 

تسجيل قراءة عداد الغاز

هناك عدة طرق لتسجيل قراءة عداد الغاز، وخلال السطور التالية يستعرض موقع الدستور أبرزها. 

الطريقة الأولى: من خلال الموقع الرسمي لشركة بتروتريد للدخول اضغط هنـــا 

حيث يقوم المستعلم بكتابة رقم المشترك ثم الضغط على كلمة أعرض

الطريقة الثانية: من خلال التليفون الأرضي لمكاتب خدمة العملاء في كل منطقة تابع لها العميل ويكون الرقم مطبوع على الفاتورة القديمة المسددة

الطريقة الثالثة: إبلاغ القراءة عن طريق كتابتها وتركها على باب الشقة

الطريقة الرابعة: تسجيل قراءة عداد الغاز وسداد الفاتورة المستحقة من خلال ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد.

بطرق مختلفة.. تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 شهر فبراير

الاستعلام عن فاتورة الغاز

موقع "بتروتريد" اتاح للمواطنين تجربة سهلة للوصول إلى تفاصيل فواتير الغاز وقراءة العدادات من خلال موقعه الإلكتروني للدخول اضغط هنـــا 

-يقوم المستعلم بالبحث عن القسم المخصص لـ "فواتير الغاز" أو "تفاصيل الفاتورة"، قد يُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام حسابك الشخصي.

-يقوم المستعلم بإدخال المعلومات المطلوبة مثل رقم المنطقة، ورقم العداد، وتفاصيل العقار، والوحدة، وأي معلومات أخرى ذات الصلة.

-و بعد إدخال المعلومات بدقة، ستعرض الصفحة تفاصيل فاتورتك بما في ذلك المبلغ المستحق للدفع وتاريخ الاستحقاق.

سيتيح لك النظام مراجعة الفاتورة واختيار طباعتها أو حفظها حسب رغبتك-

جدير بالذكر يقدم بتروتريد مجموعة متنوعة من خيارات الدفع الإلكتروني لفواتير الغاز، بما في ذلك خدمات "فوري" و"أمان"، واستخدام بطاقات الصرف الآلي وخدمة "مصاري"، وتطبيق الشركة الإلكتروني.

الغاز قراءة عداد الغاز رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي

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بطرق مختلفة.. تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 شهر فبراير

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