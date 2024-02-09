"التنمية الصناعية": توصيل الغاز الطبيعي لـ4 مناطق صناعية في قنا وسوهاج

قالت ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة انتهت بالتعاون مع وزارة البترول ممثلة فى الشركة الحديثة للغاز الطبيعي، أعمال توصيل الغاز الطبيعي لأربع مناطق صناعية، هي قفط، وقنا، وغرب جرجا، وغرب طهطا في محافظة سوهاج، بتكلفة وصلت إلى 641 مليون جنيه.

أوضحت يوسف، أن ذلك يأتي في إطار خطة وإستراتيجية متكاملة من قبل وزارة التجارة والصناعة لرفع كفاءة واستكمال تنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق للمناطق الصناعية وخاصة بصعيد مصر، تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية بدعم مؤشرات التنمية الإقتصادية بمحافظات صعيد مصر المختلفة، من خلال زيادة معدلات التوظيف وإتاحة المزيد من فرص العمل بمحافظات الصعيد المختلفة.

تنفيذ أعمال الغاز الطبيعي في وقت قياسي

يعد هذا الإنجاز بمثابة انعكاس للنهج التشاركى الذى تسلكه الهيئة فى التعامل مع المستثمرين بالقطاع الصناعى وتلبيةً لمطالبهم، ودعمًا لاحتياجات الصناعات القائمة والمخطط تواجدها بتلك المناطق من مصادر الطاقة المتنوعة حيث قامت وحدة تنمية الصعيد بالهيئة بالتعاون والتنسيق مع الشركة الحديثة للغاز الطبيعى التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية من الانتهاء من تنفيذ أعمال الغاز الطبيعى فى وقت قياسى، ويرجع هذا للإلتزام التام من قبل كافة الجهات المتعاونة للعمل فى هذا المشروع، ومن الشركة الحديثة للغاز الطبيعى بالجدول الزمني التنفيذي لكافة الأعمال، والتى كان من أهمها الانتهاء من أعمال توصيل الخط الخارجى وتنفيذ الشبكة الداخلية للغاز وإنشاء محطة تخفيض الضغط للمناطق الأربعة وكذلك ضخ الغاز الطبيعى للمصانع التى تعاقدت مع الشركة الحديثة للغاز.

ونوهت يوسف، بأن هذا المشروع يأتى في سياق التزام وزارة التجارة والصناعة والحكومة المصرية بتحقيق خططها الطموحة لتحسين استخدام مصادر الطاقة المتنوعة، وضمان توفير إمدادات الطاقة النظيفة بأسعار تنافسية، لتعزيز قدرات الصناعة المصرية، وتحقيق المستهدفات المرتبطة بتحسين مناخ الاستثمار الصناعى المصرى، لدعم النمو الصناعى المستدام بكافة أنحاء الجمهورية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية لصعيد مصر.