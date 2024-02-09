الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التنمية الصناعية": توصيل الغاز الطبيعي لـ4 مناطق صناعية في قنا وسوهاج

جريدة الدستور

قالت ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة انتهت بالتعاون مع وزارة البترول ممثلة فى الشركة الحديثة للغاز الطبيعي، أعمال توصيل الغاز الطبيعي لأربع مناطق صناعية، هي قفط، وقنا، وغرب جرجا، وغرب طهطا في محافظة سوهاج، بتكلفة وصلت إلى 641 مليون جنيه.

أوضحت يوسف، أن ذلك يأتي في إطار خطة وإستراتيجية متكاملة من قبل وزارة التجارة والصناعة لرفع كفاءة واستكمال تنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق للمناطق الصناعية وخاصة بصعيد مصر، تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية بدعم مؤشرات التنمية الإقتصادية بمحافظات صعيد مصر المختلفة، من خلال زيادة معدلات التوظيف وإتاحة المزيد من فرص العمل بمحافظات الصعيد المختلفة.

تنفيذ أعمال الغاز الطبيعي في وقت قياسي

يعد هذا الإنجاز بمثابة انعكاس للنهج التشاركى الذى تسلكه الهيئة فى التعامل مع المستثمرين بالقطاع الصناعى وتلبيةً لمطالبهم، ودعمًا لاحتياجات الصناعات القائمة والمخطط تواجدها بتلك المناطق من مصادر الطاقة المتنوعة حيث قامت وحدة تنمية الصعيد بالهيئة بالتعاون والتنسيق مع الشركة الحديثة للغاز الطبيعى التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية من الانتهاء من تنفيذ أعمال الغاز الطبيعى فى وقت قياسى، ويرجع هذا للإلتزام التام من قبل كافة الجهات المتعاونة للعمل فى هذا المشروع، ومن الشركة الحديثة للغاز الطبيعى بالجدول الزمني التنفيذي لكافة الأعمال، والتى كان من أهمها الانتهاء من أعمال توصيل الخط الخارجى وتنفيذ الشبكة الداخلية للغاز وإنشاء محطة تخفيض الضغط للمناطق الأربعة وكذلك ضخ الغاز الطبيعى للمصانع التى تعاقدت مع الشركة الحديثة للغاز.

txt

"بلومبيرغ": قطر أوقفت نقل الغاز الطبيعي المسال عبر باب المندب مؤقتا

txt

تفاصيل زيارة السفيرة الأمريكية لمصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط

ونوهت يوسف، بأن هذا المشروع يأتى في سياق التزام وزارة التجارة والصناعة والحكومة المصرية بتحقيق خططها الطموحة لتحسين استخدام مصادر الطاقة المتنوعة، وضمان توفير إمدادات الطاقة النظيفة بأسعار تنافسية، لتعزيز قدرات الصناعة المصرية، وتحقيق المستهدفات المرتبطة بتحسين مناخ الاستثمار الصناعى المصرى، لدعم النمو الصناعى المستدام بكافة أنحاء الجمهورية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية لصعيد مصر.

وزارة التجارة والصناعة هيئة التنمية الصناعية الشركة الحديثة للغاز الطبيعي توصيل الغاز الطبيعي محافظة سوهاج

مواد متعلقة

تفاصيل زيارة السفيرة الأمريكية لمصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط

"بلومبيرغ": قطر أوقفت نقل الغاز الطبيعي المسال عبر باب المندب مؤقتا

الأكثر قراءة

عاجل| ردًا على بايدن.. رئاسة الجمهورية: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى دون قيود أو شروط

عاجل| بعد ارتباط اسمه بتدريب الجزائر.. موقف كولر من الرحيل عن الأهلى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 9-2-2024 في مصر بالمصنعية

مصرع صبى وأخته التوأم سقطا من الأسانسير بفيصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"نيويورك تايمز": اليمينيون المتطرفون يعملون على مخطط إعادة التوطين في غزة

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس

منظمة خيرية دولية: سكان غزة يأكلون العشب بسبب ندرة الغذاء