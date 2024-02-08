الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل زيارة السفيرة الأمريكية لمصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط

السفيرة الأمريكية
السفيرة الأمريكية

زارت السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى جارج، اليوم الخميس، مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، والذي يُعد أحد أهم الركائز الأساسية في التسهيلات والبنية التحية التابعة لقطاع البترول المصري لتجارة وتداول الغاز الطبيعي والتي تسهم في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة. 

محطتي إسالة الغاز بدمياط وإدكو

وخلال زيارتها، أشادت السفيرة بالدور الذي تلعبه محطتي إسالة الغاز بدمياط وإدكو في تعظيم الاستفادة من ثروات الغاز بمنطقة شرق المتوسط وتلبية جزء من احتياجات أوروبا من الغاز، كونها الحل الأسرع والأكثر جاهزية مقارنة بالبدائل الأخرى بالمنطقة. 

تصدير الشحنة رقم 500 من الغاز الطبيعي المسال 


يذكر أن مصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط قد احتفل في فبراير 2023 بإنتاج وتصدير الشحنة رقم 500 من الغاز الطبيعي المسال منذ بدء عمله في عام 2005، وتم تصدير حوالي 60٪؜ من إجمالي تلك الشحنات إلي أوروبا.

مصر الدولة الوحيدة في شرق المتوسط التى تمتلك محطات إسالة


تعد مصر الدولة الوحيدة في دول شرق المتوسط التي تمتلك محطات إسالة للغاز، مما يؤهلها للقيام بدور محوري للربط بين منتجي الغاز بمنطقة البحر المتوسط وكبار المستهلكين ولا سيما في القارة الأوروبية.

 

وزير البترول ومحافظ الجيزة يفتتحا محطتى غازتك إينى كارجاس بـ 6 أكتوبر

لتأمين الغاز بمحافظات الصعيد.. وزير البترول يتفقد توسعات محطة ضواغط غاز دهشور

ويتم تشغيل مصنع إسالة دمياط للغاز الطبيعى المسال، منذ عام 2021 بالشراكة بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) وشركة ايني.

وفي سياق منفصل، افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم عدد من محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بمحافظة الجيزة، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ورؤساء شركات الغاز الطبيعي "غازتك وكارجاس"، بالإضافة إلى عدد من قيادات شركات البترول.

وأكد وزير البترول خلال الافتتاح، أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ضمن المبادرة الرئاسية مع التأكيد على وجود تسهيلات كبيرة للمواطنين من هذا التحويل.

السفيرة الأمريكية ​الغاز​ المصري الغاز الطبيعي محطة إسالة الغاز البترول دمياط

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