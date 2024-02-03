طارق الملا يكشف محاور رؤية "البترول" لخفض الانبعاثات

قال المهندس طارق الملا وزير البتر ول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول المصري، يعمل على رؤية واستراتيجية لخفض الانبعاثات وتعزيز التحول إلى أنظمة الطاقة المستدامة، والتي تضم عددًا من المحاور ومنها اعتبار الغاز الطبيعي وقودًا انتقاليًا.

طارق الملا يكشف محاور رؤية الوزارة لخفض الانبعاثات

وأضاف «الملا» أن الرؤية تضم تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتنفيذ مشروعات لخفض الكربون ووضع الإطار المؤسسي المناسب لتعزيز جهود إنتاج البتروكيماويات الخضراء، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في مواقع وتسهيلات الإنتاج المختلفة، فضلًا عن إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته.

وتابع، أن الوزارة وقطاع البترول يؤمن بالقدرة على مواجهة التحديات الحتمية التي تفرضها المتغيرات الراهنة على الأسواق والمستثمرين والمستهلكين في قطاع الطاقة، وقدرة صناعة البترول والغاز على مواجهتها والتكيف معها بتوازن وديناميكية إلى جانب الاستفادة من الحلول الابتكارية والتقنية والعلم الحديث، كما فعلت على مدار تاريخ طويل وعريق من العطاء لجهود النمو والتنمية، ويأتي هذا الإيمان من الثقة الكاملة في معطيات الصناعة البترولية والتزامها بالتطور والابتكار وتحقيق التوافق البيئي الذى يمثل قيمة مضافة لاقتصادياتها.

وفي سياق منفصل كان قد عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لبحث تكامل جهود وزارتي البترول والبيئة في عدد من الملفات في مقدمتها التوصل لإطار عمل لتطبيق تكنولوجيا ومشروعات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) في مشروعات صناعة البترول والغاز، والتعاون في الإعداد لمؤتمر مصر للطاقة (إيجيبس ٢٠٢٤) فيما يتصل بمؤتمر الاستدامة في الطاقة وخفض الانبعاثات ضمن فعاليات الحدث بهدف الخروج بمخرجات مهمة من هذا المؤتمر على رأسها وضع خارطة طريق لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.