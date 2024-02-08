الخميس 08 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم.. في 6 خطوات فقط

فاتورة المياه
فاتورة المياه

الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم من التساؤلات المتكررة التي يطرحها المواطنين عبر مواقع البحث ويتسائلون عنها من خلال منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة.

الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم

يرغب الكثيرون معرفة طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم، وذلك لدفع مستحقات الفاتورة في موعدها المُحدد وتجنّب الغرامة. لذا يستعرض "الدستور" كافة التفاصيل وخطوات الاستعلام الإلكتروني عبر موقع بوابة الحكومة المصرية والاستعلام عن فاتورة المياه.

فاتورة المياه 2024

ويمكن لعملاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من جميع محافظات الجمهورية الاستعلام عن قيمة فواتير استهلاك المياه الشهرية لجميع العملاء، من خلال الموقع الإلكتروني المعتمد، حيث توفر الشركة فرصة الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم ورقم العداد من خلال عديد من الخطوات، وذلك على النحو التالي:

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم 2024 وطرق الدفع إلكترونياً

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه وطرق الدفع

الاستعلام عن فاتورة المياه 2024

الخطوة الأولى: الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من خلال الضغط هنــــــــــــــــــــا.

الخطوة الثانية: قم بالضغط على أيقونة "الاستعلام عن الفواتير الشهرية".

الخطوة الثالثة: قم بكتابة معلومات المشترك بشكل صحيح.

الخطوة الرابعة: قم بكتابة قراءة العداد.

الخطوة الخامسة: قم بالضغط على أيقونة "الاستفسار".

الخطوة السادسة (الأخيرة): ستظهر إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري المطلوب سداده.

 

تطبيق الاستعلام عن فاتورة المياه

قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإنشاء تطبيق متاح على جوجل بلاي يمكن تشغيله بسهولة عبر منصة الأندرويد بتحديثاته المختلفة، وذلك تسهيلاً على العملاء، من خلال تسجيل الدخول من خلال التطبيق وذلك عبر الخطوات التالية:

1. اختيار المحافظة التي ينتمي إليها.

2. كتابة رقم العداد الموجود في الفواتير

3. الضغط على زر الاستعلام

4. يظهر لك إجمالي المبلغ المطلوب سداده حسب قيمة الاستهلاك الشهري من مياه الشرب.

 

الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم فقط

1- الدخول على الموقع الرسمي لشركة المياه من خلال هذا الرابط (هنـــــــــا).

2- تحديد المنطقة أو المحافظة التي ينتمي إليها العميل.

3- كتابة اسم صاحب العداد بشكل صحيح.

4- كتابة جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

5- اضغط على كلمة "ابحث عنها".

6- تظهر كافة تفاصيل فاتورة العداد.

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خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه وطرق الدفع

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