حالة الطقس اليوم الأحد 11 فبراير 2024.. درجات الحرارة في محافظات مصر

بدأت تسود الأجواء الدافئة في حالة الطقس على مدار الساعات الأخيرة؛ إلا أنها مازالت شديدة البرودة في الليل الأمر الذي يستلزم الإطلاع على بيان هيئة الأرصاد الجوية للاطمئنان على حالة الطقس اليومية ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات.

نرصد في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الأحد ١١ فبراير ٢٠٢٤ ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات الجمهورية من واقع بيان هيئة الأرصاد الجوية.



حالة الطقس اليوم في القاهرة

يسود اليوم الأحد أجواء دافئة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلة للدفء على السواحل الشمالية، في حين يكون طقس الليل وفي الصباح الباكر شديد البرودة على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.



حالة الطقس لمدة أسبوع

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

ونوهت إلى تزايد فرص وجود نشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال الأتربة على فترات متقطعة.



حالة الطقس في الإسكندرية

وبينت الأرصاد أنا حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات



القاهرة 23 13

العاصمة الإدارية 23 12

6 أكتوبر 23 11

بنهــــا 23 13

دمنهور 22 13

وادي النطرون 22 12

كفر الشيخ 22 13

المنصورة 23 13

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 23 13

طنطا 23 13

دمياط 20 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 23 10

السويس 22 09

العريش 21 11

رفح 21 10

رأس سدر 24 11

نخل 21 05

كاترين 18 02

الطور 23 12

طابا 22 12

شرم الشيخ 25 15

الاسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 21 11

مطروح 22 10

السلوم 23 09

سيوة 23 08

رأس غارب 23 14

الغردقة 24 14

سفاجا 25 14

مرسى علم 24 15

الشلاتين 26 17

حلايب 24 18

أبو رماد 24 15

رأس حدربة 25 15

الفيوم 23 09

بني سويف 23 09

المنيا 23 08

أسيوط 23 08

سوهاج 24 09

قنا 25 09

الأقصر 26 10

أسوان 27 12

الوادى الجديد 24 06

أبوسمبل 26 11



