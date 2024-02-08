الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الخميس 8 فبراير 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر 

حالة الطقس
حالة الطقس

تشهد حالة الطقس في مصر استقرار ملحوظ مع اقتراب انتهاء شهر طوبة أصعب شهور السنة القبطية من حيث البرودة الشديدة والتي شعر بها المصريون بالفعل خلال الأيام الماضية.

 

ننشر في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس 8 فبراير 2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

 

حالة الطقس اليوم في القاهرة 
 

يسود اليوم طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي فترات الليل يسود برودة شديدة في معظم المحافظات، تحديدًا في الساعات المتأخرة من الليل مع غياب أشعة الشمس تبقي الأجواء شديدة.
 

حالة الطقس لمدة أسبوع 

وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية أن سطوع الشمس وحالة الدفء التي ستسود البلاد خلال الفترة المقبلة، ترجع إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ترتفع درجات حرارتها، بالإضافة إلى وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يتسبب في زيادة سطوع الشمس بشكل كبير وزيادة حالة الدفء.

 

ونوهت أنه يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، وتكون درجة حرارة المدن الجديدة والأماكن المفتوحة أقل من المناطق الداخلية. 

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درجات الحرارة في محافظات مصر 
 

القاهرة 22 12
العاصمة الإدارية 22 10
بنها 22 12
دمنهور 22 11
المنصورة 21 10
الزقازيق 22 12
شبين الكوم 23 12
طنطا 21 11
دمياط 20 10
بورسعيد 21 10
الإسماعيلية 22 09
السويس 21 10
العريش 20 09
رفح 19 10
رأس سدر 22 09
نخل 19 03
كاترين 11 02
الطور 20 10
طابا 21 10
شرم الشيخ 24 13
الإسكندرية 21 09
العلمين الجديدة 20 09
مطروح 20 10
السلوم 19 09
سيوة 19 05
رأس غارب 23 13
الغردقة 24 13
سفاجا 23 12
مرسى علم 24 12
شلاتين 25 12
حلايب 21 15
أبو رماد 24 14
رأس حدربة 23 15
الفيوم 22 09
بني سويف 22 07
المنيا 23 05
أسيوط 23 06
سوهاج 25 07
قنا 26 08
الأقصر 27 09
أسوان 27 10
الوادي الجديد 23 06
أبو سمبل 26 10
 

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