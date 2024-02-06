ارفع مناعتك في الشتاء بهذه الطرق

رفع كفاءة جهاز المناعة من أكثر الأمور التى تشغل بالنا فى الوقت الحالى، للوقاية من التعرض للإصابة بالأمراض الصحية، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن كيفية رفع كفاءة جهاز المناعة من خلال تناول الطعام.

الحمضيات

غالبًا ما يتم الإشادة بالفواكه الحمضية، المعروفة بمحتواها من فيتامين سي، لدورها في دعم وظيفة المناعة، وزيادة فيتامين C، أو حمض الأسكوربيك، هو فيتامين قابل للذوبان في الماء ضروري لنمو الأنسجة وإصلاحها. كمضاد للأكسدة، يحارب فيتامين C الجذور الحرة، مما يساعد على منع بعض أنواع السرطان وأمراض القلب وغيرها من المخاوف الصحية المزمنة.

يحتاج الشخص البالغ في المتوسط ​​إلى ما بين 75 و90 ملليجرامًا من فيتامين سي يوميًا.

أمثلة الحمضيات ومحتواها من فيتامين C ما يلي:

البرتقال: 82.7 ملغ من فيتامين C لكل 2 ثمرة

اليوسفي: 32 ملغ من فيتامين C لكل 3 ثمرة

الليمون الحامض: 19.5 ملغ من فيتامين C لكل 4 ثمرة

الجريب فروت: 39.3 ملغ من فيتامين C لكل نصف ثمرة

الفلفل الأحمر

يمكن للفلفل الحلو، وخاصة الفلفل الأحمر، أن يدعم أيضًا نظام المناعة الصحي، من المثير للدهشة أن الفلفل الأحمر يحتوي على فيتامين C أكثر من معظم الحمضيات، فتحتوي حبة فلفل أحمر كبيرة الحجم على 210 ملغ من فيتامين C، أي أكثر من ضعف الكمية اليومية الموصى بها.

ومع ذلك، فإن فوائد الفلفل الحلو لا تتوقف عند هذا الحد، أنها تحتوي على البيتا كاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تعطي الفلفل لونه الأحمر الغني ويحارب الجذور الحرة. يُعرف البيتا كاروتين أيضًا بنشاطه المعزز لفيتامين أ، مما يعني أن الفلفل الحلو يمكن أن يدعم أيضًا صحة العين والجلد.

الزبادي

تستمر الأبحاث في إظهار العلاقة بين صحة الأمعاء والصحة العامة، يعد الجهاز الهضمي موطنًا لمجتمع ميكروبي معقد يدعم صحتك من خلال تنظيم الطاقة وأدوار الاستجابة المناعية، ومع ذلك، ليست كل البكتيريا مفيدة لصحة الأمعاء، لذلك من الضروري إعطاء الأولوية للبكتيريا الجيدة الموجودة.

إن تناول الأطعمة مثل الزبادي الغني بالبروبيوتيك يمكن أن يزيد من البكتيريا الجيدة في ميكروبيوم الأمعاء. الزبادي اليوناني مفيد بشكل خاص لجهاز المناعة، لأنه يوفر بروتين عالي الجودة ويساعد على تنويع سلالات البكتيريا في الأمعاء.

الأسماك الدهنية

تحتوي معظم الخلايا في الجهاز المناعي على مستقبل فيتامين د، مما يشير إلى أن الفيتامين يرتبط مباشرة بجهاز مناعة يعمل بشكل صحيح، الأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل، غنية بفيتامين د، على سبيل المثال، توفر 3 أونصات (أونصة) من سمك السلمون المطبوخ 14.5 ميكروجرام (مكجم) من فيتامين د.

الدواجن

قطع الدواجن، مثل صدور الدجاج والديك الرومي، مليئة بفيتامين ب6 ويمكن أن تدعم نظام المناعة الصحي. فيتامين ب6 ضروري لإنتاج الخلايا اللمفاوية التائية والإنترلوكينات، وهي عناصر أساسية في نظام المناعة الذي يعمل على النحو الأمثل. علاوة على ذلك، أظهرت الأبحاث وجود صلة بين نقص فيتامين ب6 والالتهاب المزمن، مما يشير إلى أن الفيتامين يخفف من الإجهاد التأكسدي.

يمكنك الاستمتاع بلحوم الدواجن مشوية أو مدخنة أو محمصة، ويمكنك إقرانها مع مجموعة متنوعة من الأطعمة الطازجة الكاملة لتحقيق أقصى قدر من فوائد الجهاز المناعي. على سبيل المثال، قم بتقطيع الدجاج المشوي وخلطه مع الخضار المختلفة للحصول على سلطة لذيذة مليئة بالبروتين.