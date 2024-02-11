الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أهم 5 عناصر غذائية يجب أن تتناولها في الثلاثينيات من عمرك

عناصر غذائية
عناصر غذائية

تعد فترة الثلاثينيات هي أفضل وقت للعمل على صحتك العامة لتحقيق فوائد طويلة المدى من فيتامين د إلى الكالسيوم، لحماية جسمك من الأمراض المفاجئة.

يحتاج جسم الإنسان إلى بعض العناصر الغذائية ليزدهر ويحافظ على الصحة لفترة سن أطول بعد سن الـ50 عامًا، بالنسبة للنساء على وجه الخصوص لأنهم اكثر عرضة للإصابه بالعديد من الأمراض نتيجة إهمال الفيتامينات، ولهذا يجب أن يهتم كلًا من النساء والرجال بصحتهم بشكل منتظم لتصبح أجسامهم، وإليكم في هذا التقرير أبرز العناصر الغذائية المهمة التي يجب أن تحصل عليها، وذلو وفقًا لموقع “hindustantimes”، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية كما ينبغي:

أهم 5 عناصر غذائية يجب أن تتناولها في الثلاثينيات من عمرك
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منها تساقط الشعر وأمراض القلب.. أبرز أضرار الإفراط في تناول المكملات الغذائية

أهم 5 عناصر غذائية يجب أن تتناولها في الثلاثينيات من عمرك

أهم 5 عناصر غذائية يجب أن تتناولها في الثلاثينيات من عمرك

1 - فيتامين د: الهرمون الرئيسي، المهم جدًا للتوازن الهرموني، فهو يساعدك على تحسين مزاجك ومهم لبناء مناعة قوية.

2 - الحديد: خاصة إذا كنت تشعر بالتعب الشديد، يجب عليك إدراج الأطعمة الغنية بالحديد في نظامك الغذائي لأنه معزز الطاقة المثالي.

3 - أوميجا 3: مهم لصحة القلب ووظيفة الدماغ ومكافحة الالتهابات الشائعة هذه الأيام، لذلك احرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على  أوميجا 3؛ لتقوية المناعة.

4 - الكالسيوم: ليس فقط للعظام القوية، فالكالسيوم مهم أيضًا للقوة العامة وحركة العضلات وعمل الأعصاب، لذلك إحرص على تناول البيض والألبان.

5 - حمض الفوليك: يعتبر حمض الفوليك أحد الفيتامينات التي يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي، خاصة بالنسبة لجميع الأمهات الجدد.

أهم 5 عناصر غذائية يجب أن تتناولها في الثلاثينيات من عمرك
الثلاثينيات العناصر الغذائية العناصر الغذائية المهمة فيتامين د أهم 5 عناصر غذائية

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