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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسعار سبائك الذهب اليوم السبت الموافق 10-2-2024 في مصر

الذهب
الذهب

أسعار سبائك الذهب اليوم السبت من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية.

ويبحث عشاق المعدن الأصفر على أسعار سبائك الذهب اليوم السبت الموافق 10-2-2024 فى مصر، بعد أن شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا غير متوقع.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين منهم المقبل على الزواج والمستثمرين في الذهب، يرصد موقع “الدستور” في تقريره الخدمي أخر تحديث لـ أسعار سبائك الذهب اليوم السبت الموافق 10-2-2024 فى مصر، وأسعار الذهب عيار 21 و18 و24، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية كما ينبغي:

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تحديث لحظي.. تعرف على أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت

أسعار سبائك الذهب اليوم السبت في مصر 


1- سعر سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24 (4,300.00 جنيه مصري).
2- سعر سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 (42,940.00 جنيه مصري).
3- سعر سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب عيار 24 (1,170.00 جنيه مصري).
4- سعر سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24 (2,230.00 جنيه مصري).
5- سعر سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24 (429,400.00 جنيه مصري).
6- سعر سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24 (66,772.00 جنيه مصري).
7- سعر سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24 (85,880.00 جنيه مصري).
8- سعر سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24 (107,350.00 جنيه مصري).
9- سعر سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24 (21,470.00 جنيه مصري).

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24


البيع 4228 جنيهًا.
الشراء 4157 جنيهًا.
بمعدل صعود وصل إلى 10 نقاط.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 21


البيع 3700 جنيه.
الشراء 3650 جنيهًا.
بمعدل صعود وصل إلى 9 نقاط.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 18


البيع 3171 جنيهًا.
الشراء 3070 جنيهًا.
بمعدل صعود وصل إلى 8 نقاط."

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