السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تحديث لحظي.. تعرف على أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت

الذهب
الذهب

يتسأل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة لـ أسعار الذهب في السوق المصري اليوم، فيهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بأسعار الذهب من أجل معرفة هل الذهب ارتفع أسعاره أم لا، وما قيمة أسعار الذهب؟.

 أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت 10 فبراير 2024

ونوضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة عن سوق الذهب في مصر، وذلك من أجل معرفة كافة التفاصيل الخاصة بأسعار البيع والشراء، لتوفير كافة المعلومات عن أسعار الذهب في السوق المصري، إلى جانب ذلك توفير المعلومات الخاصة بأسعار المصنعية للتسهيل على المواطنين معرفة كافة التفاصيل والتي جاءت كما يلي:-

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 4228 جنيها.

الشراء 4157 جنيها.

بمعدل صعود وصل إلى 10 نقاط.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3700 جنيه.

الشراء 3650 جنيها.

بمعدل صعود وصل إلى 9 نقاط.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3171 جنيها.

الشراء 3070 جنيها.

بمعدل صعود وصل إلى 8 نقاط.

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سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2950 جنيها.

الشراء 2900 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 7 نقاط.

سعر الذهب اليوم بالدولار اليوم السبت 10 فبراير 2024

سجلت أونصة الذهب والتي تزن نحو 31.1 جرام في البورصة العالمية نحو 2026 دولار فيما سجلت اونصة الذهب التي تزن حوالي 31.1 جرام نحو 129 ألف و733 جنيه في محلات الصاغة المصرية.

وسجل الجنيه الذهبي في المحلات الصاغة المصرية نحو 30030 جنيها دون احتساب قيمة رسوم المصنعية والضرائب والدمغة.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف مصنعية الذهب في مصر من محل صاغة إلى أخر في كافة محافظات الجمهورية وفقا لجودة المصنعية والتي جاءت كما يلي:-

  • مصنعية جرام الذهب الواحد من عيار 21 تصل إلى 6% من سعر جرام الذهب وذلك من 60_100 جنيه للجرام.
  • مصنعية جرام الذهب الواحد من عيار 24 تصل إلى 4% من سعر جرام الذهب وذلك من 30_40 جنيه للجرام.
  • مصنعية جرام الذهب الواحد من عيار 18 تصل إلى 14% من سعر جرام الذهب وذلك من 80_120 جنيها للجرام.

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