سعر الذهب اليوم السبت 10-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

زاد البحث عن سعر الذهب اليوم السبت 10-2-2024 في مصر للبيع والشراء عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وذلك عقب ارتفاع أسعار تداول المعدن النفيس في محلات الصاغة المصرية عقب انخفاض كسر حاجز الـ 500 جنيه للجرام الواحد بفعل تراجع الدولار في السوق الموازية.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 10-2-2024

يمكن متابعة سعر الذهب اليوم في مصر السبت 10-2-2024 في محلات الصاغة لكل الأعيرة الذهبية المختلفة، وذلك من خلال شاشة التداول الرسمي للذهب حيث جاءت الأسعار كما يلي:

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 4228 جنيها.

الشراء 4157 جنيها.

بمعدل صعود وصل إلى 10 نقاط.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3700 جنيه.

الشراء 3650 جنيها.

بمعدل صعود وصل إلى 9 نقاط.



سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3171 جنيها.

الشراء 3070 جنيها.

بمعدل صعود وصل إلى 8 نقاط.



سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2950 جنيها.

الشراء 2900 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 7 نقاط.

سعر الذهب اليوم بالدولار اليوم السبت 10 فبراير 2024

سجلت أونصة الذهب والتي تزن نحو 31.1 جرام في البورصة العالمية نحو 2026 دولار فيما سجلت اونصة الذهب التي تزن حوالي 31.1 جرام نحو 129 ألف و733 جنيه في محلات الصاغة المصرية.

وسجل الجنيه الذهبي في المحلات الصاغة المصرية نحو 30030 جنيها دون احتساب قيمة رسوم المصنعية والضرائب والدمغة.

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سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف مصنعية الذهب في مصر من محل صاغة إلى أخر في كافة محافظات الجمهورية وفقا لجودة المصنعية والتي جاءت كما يلي:-

مصنعية جرام الذهب الواحد من عيار 21 تصل إلى 6% من سعر جرام الذهب وذلك من 60_100 جنيه للجرام.

مصنعية جرام الذهب الواحد من عيار 24 تصل إلى 4% من سعر جرام الذهب وذلك من 30_40 جنيه للجرام.

مصنعية جرام الذهب الواحد من عيار 18 تصل إلى 14% من سعر جرام الذهب وذلك من 80_120 جنيها للجرام.