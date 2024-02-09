الآن.. أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر وقيمة المصنعية

مع وجود عدم استقرار في سعر الذهب شغل أذهان المواطنين معرفة أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر عبر جوجل، حيث استقرت أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 9 من فبراير 2024 في منتصف التعاملات اليومية في سوق الصاغة، عقب ارتفاع مفاجئ في تعاملات الأمس، لكي يسجل عيار 24 رسميًا مبلغ 4194 جنيها، كما أن صعد سعر سبيكة الذهب الـ50 جراما بنحو مبلغ 1150 جنيها، لكي تسجل الآن سعر 209700 جنيه، بعدما كانت تسجل مبلغ 208550 جنيها، طبقا لخبير المشغولات الذهبية أمير رزق.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر وقيمة المصنعية

وتستعرض "الدستور" بهذه السطور القادمة سعر الذهب اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، وأسعار سبائك الذهب.

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم الجمعة عيار 24 نحو مبلغ 4194 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو قيمة 3670 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو مبلغ 3146 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بالنسبة لـ سعر الجنيه الذهب اليوم فقد قيمة 29360 جنيها.

سعر الذهب عالميًا في مصر

أما عن سعر أوقية الذهب فبلغ 2033 دولارًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سعر السبيكة الذهب اليوم وزن 1 جرام: مبلغ 4194 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: يسجل قيمة 10485 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: مبلغ 20970 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: قيمة 41940 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما: مبلغ 83880 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام: قيمة 130433 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما: مبلغ 209700 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام: مبلغ 419400 جنيه.

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مصنعيات سبائك الذهب اليوم الجمعة

بلغت مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام اليوم الجمعة: 67 جنيهًا.

وصلت مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام: 66 جنيهًا.

وصلت مصنعية ودمغة سبيكة وزنها حوالي 5 جرامات: مبلغ 60 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات: مبلغ 60 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جراما: قيمة 56 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام: مبلغ 56 جنيهًا.