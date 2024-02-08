سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 1 جرام وقيمة مصنعية السبائك

يكثف المصريون البحث عن سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 1 جرام وسعر الذهب اليوم في الصاغة إذ يهتم الآلاف في مصر بعد الهزات العنيفة التي أصابت أسعار المعدن الأصفر في السوق المحلية منذ بداية العام بسبب ارتفاع معدلات التضخم في السوق المصري، وارتفع سعر الذهب عالميًا نتيجة التغيرات الجيوسياسية والحرب على غزة وهجمات أمريكا وبريطانيا على اليمن وبالتالي يزيد الاقبال على شراء الذهب باعتباره زينة وخزينة ووعاء إدخاري آمن.

سعر الذهب اليوم في ختام تعاملات الخميس 8-2-2024

في نهاية جلسة التداول اليوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، استقر سعر الذهب عند آخر ارتفاع سجله خلال منتصف التعاملات، حيث بلغ 20 جنيهًا للجرام الواحد من عيار 21 الأكثر تداولًا، وقد سجل الذهب أمس ارتفاعًا بقيمة 200 جنيه، وفقًا لتصريحات خبير المشغولات الذهبية، أمير رزق.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 8-2-2024

سعر الذهب اليوم الخميس 8 فبراير 2024 يُسجّل لعيار 24 ما يقارب 4194 جنيها، بينما يستقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3670 جنيها، ولعيار 18 يبلغ حوالي 3146 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 8-2-2024

أما سعر الجنيه الذهب في هذا اليوم، فقد وصل إلى حوالي 29360 جنيها.

سعر الذهب عالميًا بالدولار اليوم الأربعاء 8 فبراير 2024

وفي البورصة العالمية، يستقر سعر الذهب عند 2030 دولارًا في هذا اليوم.

سعر سبائك الذهب اليوم 8-2-2024 "بدون مصنعية"

سعر السبيكة الذهب اليوم بوزن 1 جرام يبلغ 4544 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب بوزن 2.5 جرام هو 10.844 جنيه.

سعر السبيكة الذهب بوزن 5 جرامات يبلغ 21.481 جنيه.

سعر السبيكة الذهب بوزن 10 جرامات هو 42.467 جنيه.

سعر السبيكة الذهب بوزن 20 جراما هو 84.355 جنيه.

سعر أونصة الذهب (31.10 جرام) يبلغ 130.801 جنيه.

سعر السبيكة الذهب بوزن 50 جراما هو 209.442 جنيه.

سعر السبيكة الذهب بوزن 100 جرام يبلغ 418.058 جنيه.

متوسط مصنعية سبيكة الذهب

سعر مصنعية ودمغة سبيكة الذهب بوزن 1 جرام يتراوح بين 75 إلى 85 جنيهًا.

سعر مصنعية ودمغة سبيكة الذهب بوزن 2.5 جرام يبلغ 66 جنيهًا.

سعر مصنعية ودمغة سبيكة الذهب بوزن 5 جرامات يصل إلى 60 جنيهًا.

سعر مصنعية ودمغة سبيكة الذهب بوزن 10 جرامات يتراوح حول 60 جنيهًا.

سعر مصنعية ودمغة سبيكة الذهب بوزن 20 جرامًا يصل إلى 56 جنيهًا.

سعر مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31 جرامًا يصل إلى 56 جنيهًا.

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