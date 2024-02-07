لحظة بلحظة| سعر جرام الذهب في سوق الصاغة.. عيار 21 يعاود الارتفاع

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتقدم “الدستور” نشرة لحظية بتحديثات أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر.

أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3650 جنيهًا.

سعر الذهب بالدولار

في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو دولارين، لتسجل 2033 دولارًا.

سعر الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 سجل 4172 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3129 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2434 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

واستقرت أسعار الجنيه الذهب حيث سجل نحو 29200 جنيه وفق آخر تحديث صادر اليوم، ومن المتوقع أن تشهد ارتفاع في حالة استمر الطلب على الشراء.

ارتفاع أسعار الذهب أمس

أسعار الذهب ارتفعت بنحو 200 جنيه خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3450 جنيهًا، ثم اختتم التعاملات عند مستوى 3650 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 8 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2027 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2035 دولارًا.