الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحديث فوري.. سعر جرام الذهب اليوم في مصر بالدولار والجنيه المصري 2024

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، استقرار عند اخر سعر للغلق أمس في السوق المحلية، وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية وكذلك معدلات التغيير من حين لآخر.

سعر الذهب بالدولار اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم في التعاملات الصباحية سعر 2037 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في مصر

وقال هاني ميلاد، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الذهب اليوم في مصر بالسوق المحلية سجلت وفق اخر تحديث كالتالي سجل سعر عيار 24 نحو 4171 جنيه وسجل عيار 18 نحو 3120 جنيه وسجل عيار 21 نحو 3650 جنيه.

سعر  الجنيه الذهب

وأضاف ميلاد في تصريحات خاصة ل الدستور أن الجنيه الذهب سجل سعر 29200 جنيه وفق اخر تحديث.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الهدوء اليوم لكن خلال الأيام الماضية شهد ارتباك في السوق.

بالجنيه المصري.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في مصر بالمصنعية

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 7-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

تحديث سعر الذهب اليوم في مصر 2024

أسعار الذهب الفترة الأخيرة 

اسعار الذهب خلال الشهر الماضي شهدت اعلي معدل ارتفاع في تاريخه حيث تخطي حاجز ال4000 جنيه لعيار 24  وهو يعد من أعلي الارتفاعات التي شهدتها أسعار الذهب.

توقعات أسعار الذهب

وتشير التوقعات إلي أن أسعار الذهب ستستمر في الارتفاع تدريجي الأيام المقبلة بسبب زيادة الطلب الغير طبيعي ومن ثم سيعاود الانخفاض مره أخري.

ارتباك أسعار الذهب

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجه توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية التي تؤثر على البلاد والاقتصاد العالمي.

أشار مجلس الذهب العالمي في تقرير ه خلال الشهر الماضي أن المصريين اتجهوا لشراء الذهب بكميات كبيره خاصة السبائك أكثر من المشغولات الذهبية.

كما استمرت سلسلة مشتريات البنوك المركزية من الذهب على مستوى كبير بداية من عام 2022، لتصل مشتريات البنوك المركزية إلى 1037.4 طن في عام 2023، بانخفاض 4٪ عن المستوى القياسي لعام 2022.

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