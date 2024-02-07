سعر الذهب اليوم الأربعاء 7-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم الأربعاء 7-2-2024 في مصر للبيع والشراء من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ يشهد المعدن الأصفر تغيرات كبيرة في قيمته محليًا وعالميًا بسبب التغيرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والحرب على غزة، وهو ما تسبب في هزات عنيفة بسبب الشعور بعد الآمان، مما زاد الإقبال على شراء الذهب باعتباره زينة وخزينة ووعاء إدخاري آمن، ما تسبب في ارتفاع سعره.

سعر الذهب اليوم في مصر

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر، في بداية تعاملات الأربعاء 7 فبراير 2024، حيث شهدت تداولات سوق الصاغة المسائية في مختلف المحافظات ارتفاعًا جديدً جاء ذلك في ظل صعود طفيف لسعر الأونصة في الجلسات اليومية لبورصة المعادن الدولية، مما أثار اهتمام المتعاملين لمعرفة مستويات سعر الدولار مقابل باقي العملات.

وأكدت شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية أن سعر الذهب ارتفع بقيمة 50 جنيهًا للجرام في سوق الصاغة، نتيجة لتقلبات سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية.

سعر الذهب بدون مصنعية في الصاغة اليوم الأربعاء 7-2-2024

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 أعلى قيمة في مصر اليوم، حيث بلغ نحو 4000 جنيه، ويعتبر هذا العيار الأقل تشكيلا في مصر نظرًا لجودته الأعلى.

وفي الوقت ذاته، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في سوق الصاغة ليصل إلى 3500 جنيه، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًا.

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد حقق أرباحًا بقيمة 50 جنيهًا، ليبلغ نحو 3000 جنيه في التعاملات المسائية، ويُعتبر هذا العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 7-2-2024

وفيما يتعلق بسعر الجنيه الذهب اليوم، فقد ارتفع إلى مستوى 28000 جنيه، حيث سجل مكاسب بقيمة 400 جنيه صباح اليوم، والذي يأتي بوزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21، الذي يُعتبر الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيدي.

سعر الذهب عالميًا بالدولار اليوم الأربعاء 7-2-2024

وشهدت البورصة العالمية للمعادن ارتفاعًا طفيفًا في سعر أوقية الذهب ليبلغ سعر الأوقية 2028 دولارا.

قيمة مصنعية الذهب في الصاغة

في عام 2024، سجلت أسعار مصنعيات العملات الذهبية تحركات ملحوظة، حيث وصل سعر مصنعية الخمسة جنيهات من الذهب إلى 53 جنيها للجرام، وسجل سعر مصنعية الجنيه الذهبي 54 جنيها للجرام، بينما وصل سعر مصنعية نصف الجنيه من الذهب إلى 60 جنيها للجرام، وسجل سعر مصنعية ربع جنيه ذهب 66 جنيها للجرام، وقد تختلف من ماركة لأخرى ومن محل لآخر.

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