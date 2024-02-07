الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالجنيه المصري.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في مصر بالمصنعية

الذهب
الذهب

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في مصر، بعد أن شهد اعادة ارتفاع من جديد حيث جاء هذا الارتفاع بعد فترة من التراجع التي شهدها الذهب خلال الأيام السابقة، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي المصري الذي صدر يوم الخميس الماضي برفع سعر الفائدة بنسبة 2%، وعلى الصعيدين الوطني والدولي، شهدت مؤشرات سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في مصر انخفاضًا على البورصة العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الفئة الأكثر شيوعا ارتفاعًا ملحوظًا حيث وصلت إلى 3600 جنيهًا للجرام، بعدما وصل خلال اليومين الماضيين إلى 3500 وارتفع بشكل تدريجي بينما شهد تذبذبا طفيفا خلال الساعات الماضية.

سعر جرام الذهب عيار 18  اليوم 

أما سعر جرام الذهب عيار 18  اليوم، والذي يعتبر من بين الفئات الشائعة أيضا والمطلوبة لدى البعض، وصل سعر الجرام إلى 3085 جنيهًا.

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سعر جرام الذهب عيار 24  اليوم 

فيما يتعلق بالفئة ذات العيار 24، الأعلى في الفئات المتداولة سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا حيث بلغت 4114 جنيهًا للجرام، ويتوقع عدد من التجار استمرار التذبذب في الأسعار خلال الفترة القادمة، مما يتطلب من المستثمرين والمتعاملين في هذا القطاع متابعة الأحداث بعناية لاتخاذ القرارات الصحيحة في هذا الإطار.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي 28800 جنيه، ويتأثر سعر الذهب بعدة عوامل مثل التقلبات الاقتصادية والأحداث الحساسة كالحروب والأزمات وبالتأكيد يخضع الذهب لعوامل العرض والطلب مما يجعل من المهم متابعة التحولات في هذا السوق لاتخاذ القرارات قبل الشراء والبيع.

سعر الدمغة والمصنعية

وتختلف أسعار الدمغة والمصنعية في الأسواق المحلية من مكان لأخر حيث تشهد تباينًا ناتجًا عن التقديرات المختلفة لكل من الدمغة والمصنعية، وذلك بتفاوت يعتمد على مكان محل الصاغة ويمكن حساب سعر الذهب عيار 21 بناءً على المصنعية والدمغة، حيث يتم إضافة تكلفة الدمغة التي تتراوح بين 30 و65 جنيهًا، وذلك وفقًا لتقدير كل محل بيع علاوةً على ذلك، يتم تحديد زيادة تتراوح بين 100 و150 جنيهًا فوق سعر جرام الذهب المعلن، ويختلف هذا الرقم باختلاف المحلات تحت بند المصنعية.

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