ارتفاع استهلاك الذهب في الصين فوق 1000 طن في عام 2023

تشهد أسعار الذهب العالمي تداولات محدودة خلال جلسة، اليوم، وذلك بعد الانخفاض الكبير الذي عانت منه خلال الجلستين الماضيتين، يأتي هذا في ظل قوة الدولار الأمريكي وتغير توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

السعر الفوري لأونصة الذهب عالميا

يتداول السعر الفوري لأونصة الذهب العالمي عند المستوى 2024 دولار للأونصة بعد أن حاولت الارتفاع اليوم وسجلت أعلى مستوى عند 2029 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب يوم أمس أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 2014 دولار للأونصة منخفضًا بنسبة 0.7%.

وتظل التوقعات للذهب على المدى القريب مليئة بالمخاوف المستمرة بشأن بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، خاصة مع بدء الأسواق في تسعير احتمالية إبقاء البنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة حتى يونيو المقبل، وفق جولد بيليون.

البيانات الاقتصادية القوية عن الاقتصاد الأمريكي وتصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول كانت المحرك الرئيسي للأسواق لتغيير توقعاتها بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما تسبب في انخفاض الذهب بشكل حاد خلال الجلستين الماضيتين.

جيروم باول: البنك الفيدرالي سيظل حذرًا في النظر في أي تخفيف نقدي هذا العام

صرح رئيس البنك الفيدرالي في مقابلة يوم الأحد إن البنك سيظل حذرًا في النظر في أي تخفيف نقدي هذا العام، وأن مرونة الاقتصاد الأمريكي تمنحه مساحة أكبر لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

بينما صرح اثنان من مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي إن البنك ليس بحاجة إلى القلق المفرط بشأن أرقام النمو الاقتصادي والتوظيف التي جاءت أعلى من المتوقع في الآونة الأخيرة، وقد يستغرق البنك بعض الوقت قبل أن يقرر خفض أسعار الفائدة، مما يتوافق مع نظرة باول في تحديد موعد خفض أسعار الفائدة.

تتوقع الأسواق الآن بنسبة 83% أن يقوم البنك الفيدرالي بتثبيت الفائدة في اجتماعه القادم في مارس، بينما تتوقع بنسبة 55% أن يقوم البنك بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعه في مايو المقبل.

ويوم أمس صدرت بيانات أداء قطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية عن شهر يناير ليسجل نمو بقيمة 53.4 بأعلى من القراءة السابقة بقيمة 52.9، وقد ساعدت هذه البيانات على زيادة مكاسب الدولار خلال جلسة الأمس.

ارتفاع الدولار الأمريكي ليسجل يوم أمس أعلى مستوى منذ قرابة 3 أشهر

ارتفعت مستويات الدولار الأمريكي ليسجل يوم أمس أعلى مستوى منذ قرابة 3 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، وذلك بدعم من تقرير الوظائف الأمريكي القوي الذي صدر يوم الجمعة الماضية إلى جانب تصريحات رئيس الفيدرالي.

سجل مؤشر الدولار يوم أمس ارتفاع بنسبة 0.5% هذا بالإضافة إلى ارتفاع آخر في العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات، والتي سجلت أعلى مستوى في أسبوع خلال تداولات الأمس عند 4.177% لتشهد ارتفاع بنسبة 3.4%.

قوة الدولار وعوائد السندات الأمريكية تزيد من الضغط السلبي على الذهب منذ كون المعدن النفيس لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع عوائد السندات الأمريكية، ومن جهة أخرى نجد أن الذهب يسعر بالدولار وبالتالي ارتفاع قيمة الدولار يقلل من أسعار الذهب.

الطلب على الذهب في الصين

يقترب العام القمري الجديد في الصين والمقرر أن يبدأ في 10 فبراير القادم، لتبدأ عطلة طويلة في الأسواق الصينية تصل إلى 8 أيام، ومن المعتاد أن ترتفع مشتريات الذهب في الصين خلال هذه العطلة.

استمرت مشتريات الذهب في الزيادة العام الماضي حتى مع وصول سعر الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. فالأسعار المرتفعة للذهب لم تحبط المشترين في الفترة التي سبقت عطلة هذا العام.

جميع الدلائل تشير إلى أن مبيعات الذهب للمستهلكين في الصين التي تعد أكبر مستهلك للذهب في العالم ستكون قوية للغاية هذا العام، حيث أن ارتفاع أسعار الذهب يخلق في الواقع حافزًا إضافيًا للناس للشراء حيث يرون المعدن النفيس أصل تتزايد قيمته مع الوقت.

سعر الذهب في الصين باليوان قد ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 16.8%

أشار مجلس الذهب العالمي أن سعر الذهب في الصين بعملة اليوان قد ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 16.8%، وهو عائد جذاب للغاية مقارنة بالأصول المالية الرئيسية الأخرى.

وفقًا لجمعية الذهب الصينية تجاوز استهلاك الذهب في الصين 1000 طن في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة سنوية تبلغ حوالي 9٪ بشكل عام، مع ارتفاع مبيعات المشغولات الذهبية بنسبة 8٪ بينما ارتفعت مبيعات السبائك والعملات الذهبية بأكثر من 15% خلال السنة الماضية.

أسعار الذهب في مصر

تستقر أسعار الذهب مع بداية جلسة اليوم الثلاثاء وذلك بعد تذبذب شهده سعر الذهب المحلي يوم أمس بين صعود وهبوط في ظل ترقب الأسواق لتغيرات سعر الصرف حاليًا لاسيما بعد انخفاض كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3450 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس السعر، وذلك بعد أن انخفض السعر يوم أمس بمقدار 50 جنيه للجرام ليغلق عند المستوى 3450 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3500 جنيه للجرام.

خلال تداولات الأمس انخفض سعر الذهب وسجل أدنى مستوى عند 3275 جنيه للجرام، قبل أن يعود إلى الارتفاع من جديد إلى المستوى 3500 جنيه للجرام، مما يدل على تذبذب أسعار الذهب المحلي خلال الفترة الحالية.



من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري يوم أمس عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر في يناير الماضي ليصل إلى 35.25 مليار دولار ليتزايد بمقدار 30 مليون دولار. بينما من المنتظر أن تقوم مصر بسداد 6.7 مليار دولار لصندوق النقد الدولي خلال هذا العام لسداد أقساط الديون.

أيضًا ارتفع إجمالي احتياطي الذهب في البنك المركزي المصري المدرج في النقد الأجنبي بنسبة 7.2% ليسجل 8.3 مليار دولار، بالمقارنة مع 7.7 مليار دولار في يناير 2023. وقد أشارت وزارة التموين أن المصريين قد اشتروا 10 طن ذهب خلال شهر يناير الماضي وحده.

كانت مؤسسة جولدمان ساكس المالية الأمريكية قد أصدرت تقدير للفجوة التمويلية في مصر خلال الأربع سنوات القادمة لتشير إلى وصولها إلى 25 مليار دولار، وأشار البنك أن إجمالي الاحتياجات التمويلية للعام المالي الحالي يصل إلى 18.6 مليار دولار.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

يتداول سعر الأونصة العالمية بشكل ضعيف بالقرب من سعر اغلاق الأمس، وذلك بعد أن انتهى ارتفاع الدولار الأمريكي القوي خلال الجلستين الماضيتين، يأتي هذا الضعف في أداء الذهب العالمي بسبب التوقعات باستمرار الفائدة الأمريكية عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت.

وبالنسبة للسوق المحلي للذهب فقد شهد السعر تذبذب خلال جلسة الأمس على نطاق واسع بعض الشيء وذلك في ظل محاولة الأسواق الاستقرار في ظل التغيرات الحالية في سعر صرف الدولار في السوق الموازي بالإضافة إلى تغير العرض والطلب على الذهب حاليًا بعد عمليات البيع التي شهدها الذهب بداية هذا الأسبوع.

وصل سعر أونصة الذهب العالمي يوم أمس إلى مستوى الدعم 2015 دولار للأونصة قبل أن يرتد السعر من هذا المستوى سريعًا نحو الأعلى ويغلق جلسة الأمس عند 2024 دولار للأونصة.

الآن يستقر سعر الذهب فوق المتوسط المتحرك 50 يوم وخط الاتجاه الصاعد قصير الأجل مما يوفر دعم للسعر على المدى اللحظي، ويواجه السعر من جديد منطقة المقاومة 2030 – 2035 دولار للأونصة، وفي حالة تجاوزها سيكون على السعر تسجيل اغلاق أسبوعي فوق المستوى 2040 دولار للأونصة ليستكمل الصعود.



أما عن السعر المحلي للذهب

افتتح الذهب تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3450 جنيه للجرام عيار 21 وذلك بعد تراجع يوم أمس ليسجل أدنى مستوى عند 3275 جنيه للجرام قبل أن يعود الارتفاع وصولا إلى المستوى 3500 جنيه للجرام.

الترقب مستمر في أسواق الذهب وهو ما يتسبب في تذبذب أسعار الذهب على نطاق واسع بين 3500 جنيه للجرام و3275 جنيه للجرام. وقد يستمر هذا التذبذب في حركة الذهب حتى تستقر أوضاع سعر الصرف، وقد نشهد المزيد من التراجعات في الأسعار لتقترب أكثر من المستوى 3000 جنيه للجرام.