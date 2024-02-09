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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 9-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودي
الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في كافة البنوك العاملة في مصر، عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ عدة أشهر، وتوقفت التعاملات في البنوك المصرية اليوم الجمعة وغدا السبت مع الراحة الأسبوعية للبنوك، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 9-2-2024 مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7501 ريال سعودي        

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0405 ريال سعودي        

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.7317      ريال سعودي

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0251      ريال سعودي

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.2900 ريال سعودي        

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5211 ريال سعودي        

سعر الريال السعودى اليوم واليورو مقابل الجنيه المصرى 8-2-2024

تحديث لحظي.. ما سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الخميس؟

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

البنكسعر الشراءسعر البيع
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي8.20 جنيه8.24 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد7.95 جنيه8.25 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر8.20 جنيه8.24 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك7.98 جنيه8.26 جنيه

 

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي: 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني: 8.14 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني:  8.18 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

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