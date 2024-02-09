سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 9-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

استقر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في كافة البنوك العاملة في مصر، عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ عدة أشهر، وتوقفت التعاملات في البنوك المصرية اليوم الجمعة وغدا السبت مع الراحة الأسبوعية للبنوك، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 9-2-2024 مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7501 ريال سعودي

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0405 ريال سعودي

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.7317 ريال سعودي

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0251 ريال سعودي

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.2900 ريال سعودي

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5211 ريال سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

البنك سعر الشراء سعر البيع سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي 8.20 جنيه 8.24 جنيه سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد 7.95 جنيه 8.25 جنيه سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 8.20 جنيه 8.24 جنيه سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك 7.98 جنيه 8.26 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي: 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني: 8.14 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني: 8.18 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.