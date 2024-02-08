تحديث لحظي.. ما سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الخميس؟
يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن تفاصيل سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 8 فبراير لعام 2024، في الكثير من المواطنين يتساءلون بشكل مستمر عن سعر الدولار وهل هناك زيادة في سعر الدولار في البنوك المصرية أم لا، وهو ما يزيد من ظهور تفاصيل سعر الدولار عبر محرك البحث جوجل.
سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم
ونستعرض في السطور التالية، التفاصيل الكاملة عن سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم مثل بنك مصر والبنوك الاخري وذلك من أجل توفير كافة المعلومات الخاصة بأسعار الدولار داخل البنوك المصرية.
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم عند 30.8272 جنيه للشراء و30.9586 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري اليوم
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية اليوم
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان اليوم
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي cib اليوم
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع .
أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس في البنوك
يورو
33.1978 جنيه للشراء
33.3455 جنيه للبيع
جنيــه إسترليني
38.9285 جنيه للشراء
39.1069 جنيه للبيع
دولار كندي
22.8705 جنيه للشراء
22.9697 جنيه للبيع
كرون دنماركي
4.4503 جنيه للشراء
4.4696 جنيه للبيع
كرون نرويجى
2.9100 جنيه للشراء
2.9234 جنيه للبيع
كرون ســويدى
2.9431 جنيه للشراء
2.9561 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.3279 جنيه للشراء
35.4826 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.8137 جنيه للشراء
20.9038 جنيه للبيع
دينــار كويتى
100.1077 جنيه للشراء
100.5671 جنيه للبيع
درهم إماراتي
8.3927 جنيه للشراء
8.4291 جنيه للبيع
دولار أسترالي
20.1116 جنيه للشراء
20.2098 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
81.7588 جنيه للشراء
82.1182 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
80.0643 جنيه للشراء
80.4202 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
8.4539 جنيه للشراء
8.4946 جنيه للبيع
دينـار اردنـى
43.4185 جنيه للشراء
43.7021 جنيه للبيع
يوان صيني
4.2842 جنيه للشراء
4.3033 جنيه للبيع