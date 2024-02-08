تحديث لحظي.. ما سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الخميس؟

يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن تفاصيل سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 8 فبراير لعام 2024، في الكثير من المواطنين يتساءلون بشكل مستمر عن سعر الدولار وهل هناك زيادة في سعر الدولار في البنوك المصرية أم لا، وهو ما يزيد من ظهور تفاصيل سعر الدولار عبر محرك البحث جوجل.

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم

‏ونستعرض في السطور التالية، التفاصيل الكاملة عن سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم مثل بنك مصر والبنوك الاخري وذلك من أجل توفير كافة المعلومات الخاصة بأسعار الدولار داخل البنوك المصرية.

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم عند 30.8272 جنيه للشراء و30.9586 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري اليوم

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية اليوم

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان اليوم

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي cib اليوم

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع .



أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس في البنوك

يورو

33.1978 جنيه للشراء

33.3455 جنيه للبيع

جنيــه إسترليني

38.9285 جنيه للشراء

39.1069 جنيه للبيع

دولار كندي

22.8705 جنيه للشراء

22.9697 جنيه للبيع

كرون دنماركي

4.4503 جنيه للشراء

4.4696 جنيه للبيع

كرون نرويجى

2.9100 جنيه للشراء

2.9234 جنيه للبيع

كرون ســويدى

2.9431 جنيه للشراء

2.9561 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.3279 جنيه للشراء

35.4826 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.8137 جنيه للشراء

20.9038 جنيه للبيع



دينــار كويتى

100.1077 جنيه للشراء

100.5671 جنيه للبيع

درهم إماراتي

8.3927 جنيه للشراء

8.4291 جنيه للبيع

دولار أسترالي

20.1116 جنيه للشراء

20.2098 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

81.7588 جنيه للشراء

82.1182 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

80.0643 جنيه للشراء

80.4202 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

8.4539 جنيه للشراء

8.4946 جنيه للبيع

دينـار اردنـى

43.4185 جنيه للشراء

43.7021 جنيه للبيع

يوان صيني

4.2842 جنيه للشراء

4.3033 جنيه للبيع