الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تحديث لحظي.. ما سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الخميس؟

الدولار
الدولار

يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن تفاصيل سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 8 فبراير لعام 2024، في الكثير من المواطنين يتساءلون بشكل مستمر عن سعر الدولار وهل هناك زيادة في سعر الدولار في البنوك المصرية أم لا، وهو ما يزيد من ظهور تفاصيل سعر الدولار عبر محرك البحث جوجل.

 سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم

‏ونستعرض في السطور التالية، التفاصيل الكاملة عن سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم مثل بنك مصر والبنوك الاخري وذلك من أجل توفير كافة المعلومات الخاصة بأسعار الدولار داخل البنوك المصرية.

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم عند  30.8272 جنيه للشراء  و30.9586 جنيه للبيع.

سعر  الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري اليوم  

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية اليوم  

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان اليوم 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي cib اليوم  

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع .

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 8 /2 /2024 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (التعاملات المسائية)

رئيس غرفة القليوبية: تراجع الدولار الموازي سيخلق حالة من الاستقرار في الأسواق

النائب حسن عمار: تراجع الدولار في السوق السوداء أعاد التوازن في الأسعار


أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس في البنوك

يورو 
33.1978 جنيه للشراء 
33.3455 جنيه للبيع 

جنيــه إسترليني
38.9285 جنيه للشراء 
39.1069 جنيه للبيع 

دولار كندي
22.8705 جنيه للشراء 
22.9697 جنيه للبيع 

كرون دنماركي 
4.4503 جنيه للشراء 
4.4696 جنيه للبيع 

كرون نرويجى
2.9100 جنيه للشراء 
2.9234 جنيه للبيع 

كرون ســويدى
2.9431 جنيه للشراء 
2.9561 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
35.3279 جنيه للشراء 
35.4826 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
20.8137 جنيه للشراء 
20.9038 جنيه للبيع 
 

دينــار كويتى
100.1077 جنيه للشراء 
100.5671 جنيه للبيع 

درهم إماراتي 
8.3927 جنيه للشراء 
8.4291 جنيه للبيع 

دولار أسترالي 
20.1116 جنيه للشراء 
20.2098 جنيه للبيع 

دينــار البحــرين 
81.7588 جنيه للشراء 
82.1182 جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى
80.0643 جنيه للشراء 
80.4202 جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى 
8.4539 جنيه للشراء 
8.4946 جنيه للبيع 

دينـار اردنـى 
43.4185 جنيه للشراء 
43.7021 جنيه للبيع 

يوان صيني
4.2842 جنيه للشراء 
4.3033 جنيه للبيع

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