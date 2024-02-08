سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 8 /2 /2024 فى البنوك المصرية

ما زالت تشهد أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية استقرار ملحوظ بعد مرور أسبوع على قرار البنك المركزي المصري برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، و22.25% و21.75% على الترتيب، مع رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.



نرصد في التقرير التالي سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 8 /2 /2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم عند 30.8272 جنيه للشراء و30.9586 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري اليوم

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية اليوم

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان اليوم

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي cib اليوم

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في مصر



سعر الريال السعودى مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم

8.2197 جنيه للشراء

8.2552 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري اليوم

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية اليوم

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي cib اليوم

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

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اسعار العملات الأجنبية اليوم



يورو

33.1978 جنيه للشراء

33.3455 جنيه للبيع

جنيــه إسترليني

38.9285 جنيه للشراء

39.1069 جنيه للبيع

دولار كندي

22.8705 جنيه للشراء

22.9697 جنيه للبيع

كرون دنماركي

4.4503 جنيه للشراء

4.4696 جنيه للبيع

كرون نرويجى

2.9100 جنيه للشراء

2.9234 جنيه للبيع

كرون ســويدى

2.9431 جنيه للشراء

2.9561 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.3279 جنيه للشراء

35.4826 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.8137 جنيه للشراء

20.9038 جنيه للبيع



دينــار كويتى

100.1077 جنيه للشراء

100.5671 جنيه للبيع

درهم إماراتي

8.3927 جنيه للشراء

8.4291 جنيه للبيع

دولار أسترالي

20.1116 جنيه للشراء

20.2098 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

81.7588 جنيه للشراء

82.1182 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

80.0643 جنيه للشراء

80.4202 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

8.4539 جنيه للشراء

8.4946 جنيه للبيع

دينـار اردنـى

43.4185 جنيه للشراء

43.7021 جنيه للبيع

يوان صيني

4.2842 جنيه للشراء

4.3033 جنيه للبيع