الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 8 /2 /2024 فى البنوك المصرية

الدولار
الدولار

ما زالت تشهد أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية استقرار ملحوظ بعد مرور أسبوع على قرار البنك المركزي المصري برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، و22.25% و21.75% على الترتيب، مع رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
 

نرصد في التقرير التالي سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 8 /2 /2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
 

سعر الدولار اليوم في مصر 

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم عند  30.8272 جنيه للشراء  و30.9586 جنيه للبيع 
 

سعر  الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري اليوم  

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية اليوم  

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان اليوم 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي cib اليوم  

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع 

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سعر الريال السعودي في مصر 
 

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه  في البنك المركزي المصري اليوم  

8.2197 جنيه للشراء 
8.2552 جنيه للبيع 
 

سعر الريال السعودي  مقابل الجنيه  في  البنك الأهلي المصري اليوم  

8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه  في  بنك مصر   اليوم 

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري  
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في  بنك الإسكندرية اليوم 

8.21  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه  في  البنك التجاري الدولي cib اليوم 

8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

 

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اسعار العملات الأجنبية اليوم 
 

يورو 
33.1978 جنيه للشراء 
33.3455 جنيه للبيع 

جنيــه إسترليني
38.9285 جنيه للشراء 
39.1069 جنيه للبيع 

دولار كندي
22.8705 جنيه للشراء 
22.9697 جنيه للبيع 

كرون دنماركي 
4.4503 جنيه للشراء 
4.4696 جنيه للبيع 

كرون نرويجى
2.9100 جنيه للشراء 
2.9234 جنيه للبيع 

كرون ســويدى
2.9431 جنيه للشراء 
2.9561 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
35.3279 جنيه للشراء 
35.4826 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
20.8137 جنيه للشراء 
20.9038 جنيه للبيع 
 

دينــار كويتى
100.1077 جنيه للشراء 
100.5671 جنيه للبيع 

درهم إماراتي 
8.3927 جنيه للشراء 
8.4291 جنيه للبيع 

دولار أسترالي 
20.1116 جنيه للشراء 
20.2098 جنيه للبيع 

دينــار البحــرين 
81.7588 جنيه للشراء 
82.1182 جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى
80.0643 جنيه للشراء 
80.4202 جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى 
8.4539 جنيه للشراء 
8.4946 جنيه للبيع 

دينـار اردنـى 
43.4185 جنيه للشراء 
43.7021 جنيه للبيع 

يوان صيني
4.2842 جنيه للشراء 
4.3033 جنيه للبيع

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