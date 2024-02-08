سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 8 /2 /2024 فى البنوك المصرية
ما زالت تشهد أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية استقرار ملحوظ بعد مرور أسبوع على قرار البنك المركزي المصري برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، و22.25% و21.75% على الترتيب، مع رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
نرصد في التقرير التالي سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 8 /2 /2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم عند 30.8272 جنيه للشراء و30.9586 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري اليوم
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية اليوم
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان اليوم
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي cib اليوم
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في مصر
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم
8.2197 جنيه للشراء
8.2552 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري اليوم
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية اليوم
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي cib اليوم
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
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اسعار العملات الأجنبية اليوم
يورو
33.1978 جنيه للشراء
33.3455 جنيه للبيع
جنيــه إسترليني
38.9285 جنيه للشراء
39.1069 جنيه للبيع
دولار كندي
22.8705 جنيه للشراء
22.9697 جنيه للبيع
كرون دنماركي
4.4503 جنيه للشراء
4.4696 جنيه للبيع
كرون نرويجى
2.9100 جنيه للشراء
2.9234 جنيه للبيع
كرون ســويدى
2.9431 جنيه للشراء
2.9561 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.3279 جنيه للشراء
35.4826 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.8137 جنيه للشراء
20.9038 جنيه للبيع
دينــار كويتى
100.1077 جنيه للشراء
100.5671 جنيه للبيع
درهم إماراتي
8.3927 جنيه للشراء
8.4291 جنيه للبيع
دولار أسترالي
20.1116 جنيه للشراء
20.2098 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
81.7588 جنيه للشراء
82.1182 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
80.0643 جنيه للشراء
80.4202 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
8.4539 جنيه للشراء
8.4946 جنيه للبيع
دينـار اردنـى
43.4185 جنيه للشراء
43.7021 جنيه للبيع
يوان صيني
4.2842 جنيه للشراء
4.3033 جنيه للبيع