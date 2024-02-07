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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفضة اليوم الأربعاء 7-2-2024 في بورصة المعادن

فضة
فضة

شهدت أسعار الفضة ترند محركات البحث جوجل، حيت يتربط أسعارها بأسعار الذهب، فقد شهدت الأسعار حالة من الاستقرار في ممستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في بورصة المعادن.

 أسعار الفضة اليوم الأربعاء 

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في بورصة السلع والتي جاءت كالتالي:

جرام فضة نقي عيار 99.9     

 سجلت أسعار الفضة جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الأربعاء 7-2-2024 سعر22.15 جنيهًا في بورصة السلع، مقابل السعر بالدولار الأمريكي والذي سجل جرام الفضة 0.72 دولار أمريكي.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8     

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الأربعاء 7-2-2024 سعر 21.22جنيهًا في بورصة السلع، مقابل السعر بالدولار الأمريكي والذي سجل جرام الفضة  0.69 دولار أمريكي.

جرام فضة استرليني عيار 92.5   

جرام فضة استرليني عيار 92.5اليوم الأربعاء 7-2-2024 سعر 20.49جنيهًا في بورصة السلع، مقابل السعر بالدولار الأمريكي والذي سجل جرام الفضة  0.66 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 916   

جرام فضة عيار 916 اليوم الأربعاء 7-2-2024 سعر  20.29جنيهًا في بورصة السلع، مقابل السعر بالدولار الأمريكي والذي سجل جرام الفضة  0.66 دولار أمريكي.

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جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) 

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الأربعاء 7-2-2024 سعر 19.38جنيهًا في بورصة السلع، مقابل السعر بالدولار الأمريكي والذي سجل جرام الفضة  0.63 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 800 

 جرام فضة عيار 800 اليوم الأربعاء 7-2-2024 سعر  17.7جنيهًا في بورصة السلع، مقابل السعر بالدولار الأمريكي والذي سجل جرام الفضة 0.57 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 750   

  جرام فضة عيار 750 اليوم الأربعاء 7-2-2024 سعر 16.61 جنيهًا في بورصة السلع، مقابل السعر بالدولار الأمريكي والذي سجل جرام الفضة 0.54 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 585

جرام فضة عيار 585 اليوم الأربعاء 7-2-2024 سعر 12.96جنيهًا في بورصة السلع، مقابل السعر بالدولار الأمريكي والذي سجل جرام الفضة 0.42 دولار أمريكي.

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