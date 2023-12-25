الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفضة اليوم الأثنين 25 ديسمبر 2023 في بورصة المعادن

فضة
فضة

يبحث الكثير من المواطنون عن أسعار الفضة، حيث أنه لا تقل أهمية عن أسعار الذهب، والتي تتدخل في العديد من الصناعات والتي من أهمها صناعة الأكسسورات، وتربط أسعار الفضة بالسعر العالمي.

أسعار جرام الفضة اليوم الأثنين 25 ديسمبر 2023

وفي التقرير التالي نقدم اخر تحديث إلي اسعار الفضة  في بورصة المعادن والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 

جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الأثنين في بورصة المعادن يسجل سعر24.03 جنيها في الجرام، مقابل السعر العالمي للجرام الفضة والذي بلغ سعر0.78 دولار أمريكي، كما تساءل الكثير عن أسعارجرام فضة بريطاني عيار 95.8  والتي تعد من أنواع الفضة التي تلقي انتشار كبير بين المواطني، وقد بلغت أسعارها 23.02 جنيه، مقابل السعرالعالمي والذي سجل  0.75 دولار أمريكي.

في بورصة المعادن.. سعر جرام الفضة 925 اليوم في مصر 24 ديسمبر 2023

أسعار الفضة اليوم الأربعاء 20 ديسمبر في بورصة المعادن

بحث الكثير من المواطنين عن أسعار جرام الفضة استرليني عيار 92.5  اليوم الأثنين  حيث سجلت الأسعار استقرار اليوم لتسجل 22.23 جنيه للجرام، مقابل السعر العالمي والذي سجل  0.72 دولار أمريكي، بينما بلغت أسعارجرام فضة عيار 916 سعر22.01 جنيه للجرام، مقابل السعر العالمي والذي سجل0.71 دولار أمريكي.

أسعار جرام الفضة استرليني

بحث الكثير من المواطنين عن أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الأثنين في بورصة المعادن  والتي سجلت 21.03 جنيه في الجرام، مقابل السعر العالمي للفضة والذي سجل 0.68 دولار أمريكي، بينما سجلت أسعارجرام فضة عيار 800 اليوم 19.23 جنيه في بورصة المعادن، مقابل السعر العالمي لها والذي سجل 0.62 دولار، بينما سجلت أسعار جرام فضة عيار 750 سعر 18.02 جنيه مابل السعر العالمي والذي سجل 0.58 دولار، بينما سجلت أسعار جرام فضة عيار585 اليوم الأثنين سعر 14.06جنيه مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.46 دولار.

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