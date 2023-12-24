الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في بورصة المعادن.. سعر جرام الفضة 925 اليوم في مصر 24 ديسمبر 2023

أرشيفية
أرشيفية

سعر جرام الفضة 925  اليوم فى مصر 24 ديسمبر 2023 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها فى الآونة الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب والفضة  من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل .

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالى جميع لاتفاصيل التى تحيط بهذا الأمر .

أسعار الفضة اليوم الأربعاء 20 ديسمبر في بورصة المعادن

سعر جرام الفضة 925 اليوم في مصر 24 ديسمبر  2023

تزايد الطلب على شراء الفضة من جميع الأنواع وذلك بالتزامن مع ارتفاع اسعار الذهب والفضة وفى هذا التقرير نرصد أسعار جميع أنواع الفضة 

فضة عيار 600

أسعار جرام الفضة من عيار 600 في الأسواق المصرية سجل 20,25 جنيه للبيع بينما سجل 19.5 للشراء     

 

فضة عيار 800

أسعار جرام الفضة من عيار 800 في الأسواق المصرية للبيع 27 جنيع وسجل 26  جنيه للشراء  

فضة عيار 900

أسعار جرام الفضة من عيار 900 في الأسواق المصرية سجل 30.5 للبيع و29.25 للشراء 

 

فضة عيار 925

أسعار جرام الفضة من عيار 925 في الأسواق المصرية سجل 31.25 جنيه للبيع و30 جنيه للشراء . 

أسعار الفضة اليوم الأربعاء 20 ديسمبر في بورصة المعادن

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن

أسعار سبيكة الفضة  اليوم 24 ديسمبر 2023 فى مصر 

 

جرام الفضة سجل 51.22 للشراء و38.22 للبيع 

أونصة الفضة سجلت اليوم 1.581.168 للشراء و 1,188.618 للبيع

سبيكة الفضة 50 جرام سجلت  للشراء 2.532.17 للشراء  و1.910.75 للبيع

سبيكة الفضة 100 جرام سجلت للشراء 5.045.08 للشراء و3.821.50 للبيع 

سبيكة الفضة 200 جرام للشراء 9.628.01  وللبيع 7,643,01

سبيكة الفضة 250 جرام للشراء 11.842.45 وللبيع 9.553.76 

سبيكة الفضة 500 جرام سجلت للشراء 23.453,82 وللبيع 19.107.52 

سبيكة فضة 1 كيلو للشراء 26.214.43 وللبيع 38,215,05

 

أنواع الفضة فى مصر

يوجد فى سوق الفضة فى مصر عدد من الأنواع  مختلفة فى درجات النقاء  رغم أن الفضة النقية هى اكثر أنواع الفضة شيوعا فى مصر .

 أنواع الفضة فى مصر 

الفضة النقية 

الفضة النقية واحدة من أنواع الفضة الأكثر شيوعًا واستخدامًا في مصر. وتتميز الفضة النقية بنقائها ولونها الفضي اللامع، مما يجعلها مثالية لصنع المجوهرات والأدوات الفضية الفاخرة

 

الفضة المطلية 

الفضة المطلية عبارة عن سطح مغلف بطبقة رقيقة من الفضة النقية، وتستخدم عادة في صناعة المجوهرات والأواني المنزلية التي ترغب في الحصول على مظهر فضي بأسعار أقل.

 

الفضة المعالجة 

الفضة المعالجة تخضع لعمليات كيميائية خاصة لتغيير لونها أو لإضفاء تأثيرات خاصة عليها، وتستخدم في تصنيع الحلي والديكورات.

 

سعر جرام الفضة 925 اليوم فى مصر 24 ديسمبر 2023 فضة عيار 600 فضة عيار 800 فضة عيار 900 أسعار سبيكة الفضة

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