الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر جرام الفضة اليوم الخميس 4 يناير 2024 في بورصة المعادن

فضة
فضة

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن سعر جرام الفضة خاصة مع الارتفاع المستمر للذهب، حيث تعتبر الفضة من المعادن التي لا تقل أهمية عن الذهب، لأنها تدخل في العديد من الصناعات وأهمها صناعة الاكسسورات، وأسعار الفضة تعتمد على الأسعار العالمية.

سعر جرام الفضة اليوم الخميس 4 يناير 2024

وفي التقرير التالي ترصد الـ"الدستور" سعر جرام الفضة بالجنيه المصري ومقابل السعر   العالمي، في بورصة المعادن اليوم الخميس 4 يناير 2024 في مستهل التعاملات حيث جاءت قائمة الأسعار كالتالي:

سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9 

يتساءل الكثير عن سعر جرام الفضة النقي، وهو يعتبر أجود أنواع الفضة، ويشهد إقبال كبير عليها، حيث سجلت أسعار اليوم الخميس 4 يناير سعر 22.83 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي له بالدولار والذي سجل  0.74 دولار أمريكي، بينما سجلت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الخميس 4 يناير سعر21.87 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي له بالدولار والذي سجل 0.71 دولار أمريكي.

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سعر جرام الفضة استرليني عيار 92.5    

الفضة الاسترليني لا تقل أهمية عن الفضة النقية فهي أيضا تشهد إقبال كبير عليها من قبل المواطنين، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب، وقد سجلت أسعارها اليوم في بورصة المعادن 21.12 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي له بالدولار والذي سجل0.68 دولار أمريكي، وقد سجلت أسعار جرام فضة عيار 916  اليوم الخميس في بورصة المعادن سعر20.91 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي له بالدولار والذي سجل 0.68 دولار أمريكي.

سعر جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي) 

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) يسجل اليوم الخميس 19.98 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي له بالدولار والذي سجل 0.65 دولار أمريكي، بينما سجلت أسعار جرام فضة عيار 800 اليوم  18.27جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي له بالدولار والذي سجل  0.59 دولار، بينما سجلت جرام فضة عيار 750 اليوم 17.12 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي له بالدولار والذي سجل 0.55 دولار.

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