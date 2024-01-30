أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في بورصة المعادن

مع الاضطرابات التي تشهدها أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الفضة، خاصة مع الارتفاع الذي تشهده أسعار الذهب والفضة من المعادن الهامة التي تدخل في صناعة واحدة من أهم الصناعات، وهي صناعة الإكسسوارات.

وتستعرض في التقرير التالي أسعار الذهب الجنبة المصري وبالسعر العالمي

جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الثلاثاء

سجلت أسعارجرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في بورصة المعادن 22.87 جنيه للجرام، كما سجلت أسعار الفضة في البورصة العالمية اليوم 0.74 دولار أمريكي.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8اليوم الثلاثاء

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في بورصة المعادن21.91 جنيه للجرام، كما سجلت أسعار الفضة في البورصة العالمية اليوم 0.71 دولار أمريكي.

جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الثلاثاء

جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في بورصة المعادن 21.16جنيه للجرام، كما سجلت أسعار الفضة في البورصة العالمية اليوم 0.68 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 916 اليوم الثلاثاء

جرام فضة عيار 916 اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في بورصة المعادن 20.95 جنيه للجرام، كما سجلت أسعار الفضة في البورصة العالمية اليوم 0.68 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الثلاثاء

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في بورصة المعادن 20.01 جنيه للجرام، كما سجلت أسعار الفضة في البورصة العالمية اليوم 0.65 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 800 اليوم الثلاثاء

جرام فضة عيار 800 اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في بورصة المعادن 18.30جنيه للجرام، كما سجلت أسعار الفضة في البورصة العالمية اليوم 0.59 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 750 اليوم الثلاثاء

جرام فضة عيار 750 اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في بورصة المعادن 17.15 جنيه للجرام، كما سجلت أسعار الفضة في البورصة العالمية اليوم 0.56 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 585 اليوم الثلاثاء

جرام فضة عيار 585اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في بورصة المعادن 13.38 جنيه للجرام، كما سجلت أسعار الفضة في البورصة العالمية اليوم 0.43 دولار أمريكي.