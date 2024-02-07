سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (التعاملات المسائية)

سعر الدولار اليوم من أكثر المتغيرات الاقتصادية التي تعمل على تغير أسعار السلع في الأسواق المحلية بمختلف دول العالم، ونتيجة لذلك تصدر السؤال عن سعر الدولار اليوم في مصر 2024، محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية من المواطنين المسافرين إلى الخارج.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

ويقدم موقع «الدستور» خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأجنبية والسلع والذهب على مدار تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الدولار اليوم استقرارًا خلال التعاملات المسائية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024 شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية ليبلغ نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024 استقرارًا خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

ينشر موقع "الدستور أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا على محركات جوجل:

سعر اليورو سجل 33.33 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي بلغ 100.24 جنيه للشراء، 100.59 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني 39.08 جنيه للشراء و39.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع