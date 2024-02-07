منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-2-2024 والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

يعد سعر صرف الدولار من المتغيرات الاقتصادية التي تؤدي إلى تغير في حركة الأسواق المحلية، لذا تصدر البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر 2024، محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية من المواطنين المسافرين إلى الخارج.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

ويقدم موقع «الدستور» خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأجنبية والسلع والذهب على مدار تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الدولار اليوم استقرارًا خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 7 فبراير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات ليبلغ نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 7 فبراير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم الاربعاء الموافق 7 فبراير 2024 استقرارًا خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

ينشر موقع "الدستور أسعار العملات الأجنبية اليوم الاربعاء الموافق 7 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا على محركات جوجل: