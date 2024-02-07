الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-2-2024 والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

يعد سعر صرف الدولار من المتغيرات الاقتصادية التي تؤدي إلى تغير في حركة الأسواق المحلية، لذا تصدر البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر 2024، محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية من المواطنين المسافرين إلى الخارج.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

ويقدم موقع «الدستور» خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأجنبية والسلع والذهب على مدار تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الدولار اليوم استقرارًا خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

 سجل سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 7 فبراير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات ليبلغ نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 7 فبراير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 7-2-2024 فى البنوك المصرية

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم الاربعاء الموافق 7 فبراير 2024 استقرارًا خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

ينشر موقع "الدستور أسعار العملات الأجنبية اليوم الاربعاء الموافق 7 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا على محركات جوجل: 

  • سعر اليورو سجل 33.33 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع
  • سعر الجنيه الإسترليني 39.08 جنيه للشراء و39.21 جنيه للبيع.
  • سعر الدينار الكويتي بلغ 100.24 جنيه للشراء، 100.59 جنيه للبيع
  • سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع
  • سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع
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