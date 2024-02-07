النائب حسن عمار: تراجع الدولار في السوق السوداء أعاد التوازن في الأسعار

اعتبر النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن استمرار سعر الدولار في التراجع والهبوط بالسوق السوداء، ونجاح الجهات الأمنية في القبض على عدد من المضاربين في السوق الموازية وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الإضرار بالسوق والتعامل مع الصرف بما يخالف قوانين البنك المركزي، سيكون له أثره الإيجابي في استعادة التوازن لأسعار السلع ومستلزمات الإنتاج وخفض معدلات التضخم، بما يحقق الاستقرار في حياة المواطن المعيشية ويدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.

وأضاف "عمار"، أن تلك الخطى جاءت في ضوء الجهود المبذولة لدخول استثمارات أجنبية مباشرة لعدد كبير من القطاعات وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية، هذا إلى جانب الخطوات الخاصة باتفاق قريب مع صندوق النقد الدولي إضافة لقيام البنك المركزي المصري برفع الفائدة 2% على الإقراض والإيداع لمواجهة التضخم، مشددا أهمية العمل من أجل ضرورة استكمال الإجراءات المالية الاقتصادية، وضبط الأوضاع بما يمنع السوق السوداء من الانتعاشة مرة آخرى، ويحافظ على استقرار الأسعار في الأسواق.



وطالب عضو مجلس النواب، بأهمية الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري، واستغلال الفرصة الحالية في تعظيم أطر الترويج لاستقطاب الاستثمارات العربية والأحنبية، في صورة استثمار وإنتاج وتصدير وتنمية لما تمتلكه مصر من إمكانيات متميزة ومواقع سياحية متفردة، مبديا تفاؤله في انعكاسات خفض سعر الدولار على توفير السلع والمنتجات بكميات وأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، وانتعاش الشركات الاستثمارية بشكل مباشر خلال الفترة المقبلة وتعزيز ثقة المستثمر.



وأكد "عمار"، أهمية زيادة المعروض الدولاري النقدي في البنوك وتوفير جزء من احتياجات الأسواق خاصة للأغراض العاجلة وهو ما سيخفف الضغط على الدولار في السوق الموازي ويشهد مزيد من الهبوط في مصر، مشيدا باقتراب الاتفاق بين الحكومة المصرية وعدد من الشركات على تنمية مدينة رأس الحكمة والتي يتوقع أن يضخ 22 مليار دولار فى البنك المركزى، لاسيما وأنه جزءا من مخطط الدولة 2052 لتنمية الساحل الشمالى وجعل المدينة على خريطة السياحة العالمية، خلال 5 سنوات كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم.