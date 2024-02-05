الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس برلمانية التجمع يطالب بالكشف عن أسباب توقف مصنع أبوقرقاص

عاطف المغاوري
عاطف المغاوري

تقدم عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، نائب رئيس الحزب بطلب إحاطة للمستشار د.حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ووجهه لكل من د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام ووزير التموين التجارة الداخلية، وذلك بشأن توقف مصنع أبو قرقاص عن العمل.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، في طلب الإحاطة إن المصنع توقف عن العمل رغم حاجة السوق المحلي للمزيد من انتاج السكر  من قصب السكر لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي، وخاصة في ظل الآثار السلبية التى انعكست على السوق المحلي جراء أزمة نقص السكر في الأسواق ووصول سعر الكيلو الواحد إلى أكثر من 50 جنيها، موضحا أن العمل يقتصر على ثلاث مصانع فقط من أول  الموسم وهي" كوم أمبو  وادفو وأرمنت"

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تحرك برلمانى عاجل لإعادة تشغيل مصنع السكر بـ"أبوقرقاص"

وطالب المغاوري بإحاطة مجلس النواب، بالأسباب الحقيقية وراء أزمة مصنع أبو قرقاص حيث إن هناك انفاق للتكاليف الثابتة دون تشغيل مما يحمل شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كما تساءل عما هية العقبات التى تحول دون استمرار المصنع في الانتاج، والسعي لسد حاجة السوق المحلي من السكر وتحقيق انفراجه في الأزمة التي تشهدها البلاد.

ومن المقرر أن تنعقد الأسبوع الجاري لجنة من وزارة الزراعة والتموين وشركة السكر وجمعية منتجي القصب ممثل المزارعين، للوصول إلى حل لأسعار القصب كلجنة تسعير في موعد أقصاه 9 فبراير المقبل، ومن المتوقع الوصول بالسعر إلى 2000 جنيه للطن كسعر لتوريد وهو مجزي للمزارعين في ظل الأسعار الحالية، بحسب الدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

انتاج السكر نقص السكر النائب عاطف المغاوري توقف مصنع أبوقرقاص حزب التجمع

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