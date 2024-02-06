الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية تطالب الحكومة بالانتهاء من منظومة مراقبة أسعار السلع

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة نيفين حمدي

أعربت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عن استيائها الشديد للحالة التي تشهدها الأسواق المصرية من ارتفاع جنوني غير مسبوق في كل السلع الاستراتيجية وغيرها بشكل لم تشهدها الدولة المصرية منذ عقود.

وقالت حمدي إنها تابعت على مدار الأيام الماضية أسعار السلع ومدى توافرها في الأسواق، والتي نتج عن ذلك وجود حالة من التفاوت في الأسعار كل يوم عن الآخر وبين تاجر وآخر، مستغلين حاجة المستهلك للشراء والحصول على غذاء يومه من تلك السلع، مطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق بكل محافظات الجمهورية وإحكام ضبط الأسواق في الفترة المقبلة، وخاصة السلع الأساسية والاستراتيجية، والتصدي لتلك الظاهرة الخطيرة وإعادة الأسعار إلى طبيعتها مرة أخرى، ونحن على أعتاب شهر رمضان المعظم.

وأكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، في بيان لها اليوم، أنه في ظل ما تشهده المنطقة من حروب وأزمات بدأت بالحرب الروسية– الأوكرانية مرورًا بالحرب الإسرائيلية على غزة، وأحدث تطورات المواجهة بين أمريكا والحوثيين في اليمن، وما تشهده لبنان من اشتباكات بين إسرائيل وحزب الله، وتأثيرها على بعض الدول، استغل بعض التجار في مصر تلك الأزمات، فتسابقوا على زيادة رفع أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية بصورة جشعة، للخروج بأكبر مكسب ممكن، ضاربين ضمائرهم عرض الحائط.

txt

توزيع 7 آلاف و50 شنطة سلع ضمن "خفض الأسعار" بملوى وديرمواس فى المنيا

الأسواق في حاجة لمتابعة مستمرة 

وأضافت عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب أن تلك الأسواق في حاجة لمتابعة مستمرة من جانب كل الأجهزة الرقابية بالدولة، لافتة إلى أن تشديد الرقابة على الأسواق بشكل يومي لمواجهة ظاهرة احتكار السلع من قبل بعض التجار، والتعامل بالقانون مع من يحاول استغلال الأزمات وحاجة المواطنين لرفع الأسعار بشكل غير مبرر وغير قانوني وإنساني، والتنسيق بين أجهزة الدولة لمواجهة هذه الظاهرة، يساهم بقوة في تحقيق التوازن بين أطراف المعادلة، والتي يعد المواطن أبرز أطرافها.

txt

رئيس الوزراء يؤكد أهمية دور جهاز حماية المستهلك فى ضبط الأسعار بالأسواق

وتابعت نائبة حماة الوطن قائلة: "لا شك أن القيادة السياسية الرشيدة تبذل جهودًا من أجل التخفيف من آثار موجة الغلاء، من خلال طرح سلع ومنتجات بأسعار مخفضة في كل المنافذ الثابتة والمتحركة، ومن خلال المبادرات على مستوى الجمهورية طوال العام في محاولة للسيطرة على الجشع والاستغلال والاحتكار الذي تشهده الأسواق حاليًا، وخاصة توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين، في ظل اقتراب شهر رمضان المعظم"، مشيرة إلى أن قرار الحكومة الصادر في 30 ديسمبر 2023 من العام الماضي باعتبار 7 سلع استراتيجية وإخضاعها لأحكام قانون حماية المستهلك وحظر حبسها واحتكارها، وهي السكر والأرز واللبن والزيت الخليط والجبن الأبيض والفول والمكرونة، أغلق الباب أمام الكثير من مافيا وتجار الأزمات للتلاعب في الأسعار والاحتكار".

txt

التموين تحذر من الأسعار الوهمية فى الأوكازيون الشتوى.. وتدعو لضبط المخالفين

تفعيل آليات الرقابة وسرعة الانتهاء من منظومة مراقبة أسعار السلع

طالبت النائبة نيفين حمدي الحكومة بمزيد من تفعيل آليات الرقابة وسرعة الانتهاء من منظومة مراقبة أسعار السلع في الأسواق، قبل حلول شهر رمضان الكريم، وذلك من أجل العمل على رقابة الأسواق، والعمل على وجود حد أقصى لكل السلع المختلفة، حتى يتم استقرار الأسعار وضبطها في الأسواق بشكل كامل، مثمنة في الوقت ذاته خطة الحكومة العاجلة لمواجهة تلك الزيادات غير المبررة في أسعار السلع، من خلال إطلاق المبادرات وإقامة الشوادر والأسواق البديلة اليومية التى تغطي جميع المحافظات لبيع احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات المختلفة بأسعار مخفضة بشكل يومي علي مدار العام.

ووجهت النائبة نيفين حمدي الشكر والتقدير للقيادة السياسية على ما تبذله من جهد لتخطي التحديات ومواجهة الأزمات التي تواجه المصريين على مدار الأزمات التي تشهدها المنطقة، وإطلاقها حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين أحوال معيشتهم وتأمين متطلباتهم الضرورية في مواجهة ارتفاع الأسعار المستمر، والتي طالت أكبر الاقتصادات في العالم، مؤكدة أن حزمة البرامج الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي، تساهم في التصدي لتلك التحديات الراهنة، وتؤكد بما لا يدع مجالًا للشك شعور الرئيس بالمواطن واحتياجاته والتخفيف عن كاهله، من خلال برامج الحماية الاجتماعية، والتي تعد إحدى أهم ركائز الجمهورية الجديدة.

النائبة نيفين حمدي الرقابة على الأسواق ضبط الأسواق ارتفاع الأسعار التضخم

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

مهام تشريعية ورقابية و13 ساعة عمل.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع

إصدار سندات بـ37 مليار دولار خلال 2024

"الحكومة" تلقت 130 ألف شكوى وطلب واستغاثة ديسمبر الماضى

رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

من المُزارع إلى المستهلك.. «الدستور» تحقق: كيف تواجه الحكومة منظومة «الحلقات الوسيطة» فى بيع السلع الغذائية؟

مواجهة جشع التجار.. الحكومة تتصدى للمحتكرين بحزمة من الإجراءات: حملات تفتيش دورية.. وعقوبات رادعة للمخالفين

بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لنشاط جهاز حماية المستهلك 182 حملة رقابية مكبرة

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس