"الشعب الجمهوري" يطلق قافلة مجانية لعلاج أمراض الفم ودورات محو أمية للكبار بالجيزة

أطلق حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، قافلة طبية مجانية مكبرة لعلام أمراض الفم والأسنان، ودورات لمحو الأمية وتعليم الكبار بمركز ومدينة أوسيم، وذلك برعاية وتنظيم النائب طارق الطويل، أمين مساعد الحزب بالجيزة، وتوجيهات اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب الأمين العام للحزب، السيد أحمد الألفي، الأمين المساعد لشئون التنظيم، المستشار أحمد حبيب، أمين عام الحزب بالجيزة.

القافلة ضمت 11 عيادة

وقد لاقت القافلة الطبية التي أقيمت في قرية شنباري بأوسيم إقبالا كبيرا من الأهالي بلغ تعدادهم 600 مواطن، وقد أقيمت القافلة عن طريق 11 عيادة قدمت خدمات الكشف بالمجان وحشو عادي وحشو عصب وتنظيف الأسنان من الجير وأسنان الأطفال وعمليات تجميل جراحية بالأسنان.

كما نظمت أمانة الحزب بأوسيم، تحت رعاية النائب طارق الطويل، دورات محو أمية وتعليم الكبار، تقام على مدى ثلاثة أيام كل أسبوع إلى أن تنتهي الدورة ويعقد امتحان للملتحقين بها وتخريجهم.

الحزب مستمر في تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والصحية والمحلية لأهالي المحافظة

وقال النائب طارق الطويل، أن الحزب مستمر في تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والصحية والمحلية لأهلنا بالمحافظة وعلى كافة المراكز أجمع وذلك لتخفيف العبء عنهم.

يذكر أن لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بحزب الشعب الجمهوري بـسوهاج برئاسة الدكتورة رشا علام الشريف اختتمت تدريب لشباب الجامعات والخريجين بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة فرع سوهاج تحت إشراف الأستاذ نادر عبد الظاهر وبحضور الدكتور أسامة عبد الرحمن نائب مدير الفرع وأحمد العنانى المحلل السياسى وعدد من كوادر الحزب ورؤساء اللجان النوعية.

وقالت الدكتورة رشا علام الشريف أمين لجنة المشروعات الصغيره بالحزب إن هذا التدريب ضمن سلسلة فعاليات يتم التجهيز لها تحت رعاية المهندس محمد عويضة أمين الحزب وبناء على خطة الأمانة المركزية للحزب والتي تهدف الى توعية الشباب والاسرة ومساعدتهم في توفير دخل مناسب لهم وتحسين احوالهم المعيشية وخاصة الأسر الاكثر احتياجا.