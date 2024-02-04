الأحد 04 فبراير 2024
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سياسي

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: مصر تمتلك ثروة معدنية هائلة يجب تنميتها

يوسف عماد
يوسف عماد

أكد يوسف عماد أمين العمل الجماهيرى بحزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الاحزاب، أن مصر تمتلك ثروة معدنية هائلة وتتنوع ما بين الفوسفات والرمال السوداء والبيضاء، والرصاص والحديد والذهب والنحاس والزنك والمعادن الصناعية الأخرى.

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وأضاف عضو تنسيقية شباب الاحزاب ان الحكومة المصرية اتخذت في السنوات الأخيرة العديد من الخطوات لتنمية هذا القطاع ، ومع ذلك هناك بعض التحديات التي تواجه وإذا تمكنت الحكومة من معالجة هذه التحديات، فإن قطاع التعدين في مصر سيكون قادرًا على المساهمة بشكل كبير في الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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اوضح يوسف عماد امين العمل الجماهيرى بحزب المؤتمر ان مصر تمتلك العديد من المناطق المعدنية، منها مناطق ذات احتياطيات كبيرة من المعادن الاستراتيجية مثل الذهب والنحاس والفوسفات والحديد والرمال السوداء. وايضا مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، مما يجعلها منطقة عالمية للتجارة والتصدير.

واشار يوسف عماد عضو تنسيقية شباب الاحزاب الي ان مصر لديها بنية تحتية متطورة من الطرق والمطارات والموانئ، مما يسهل عمليات استكشاف وإنتاج وتصدير المعادن، ولكن من اهم التحديات  التى تواجه قطاع التعدين هى قلة المعلومات الكافية عن الثروات المعدنية، مما يحد من فرص الاستثماروالإنتاج فى هذا القطاع  الى جانب ان بعض مناطق الثروات المعدنية في مصر يصعب الوصول إليها نظرا لارتفاع تكاليف الاستكشاف والإنتاج ،ولان بعض مناطق الثروات المعدنية في مصر تعاني من عدم وجود بنية تحتية مناسبة، مثل الطرق والكهرباء، مما يحد من فرص الاستثمار في هذا القطاع.

طالب يوسف عماد باتخاذ الحكومة المصرية خطوات جادة لتطوير قطاع التعدين ورفع مستواه، من خلال اتخاذ الحكومة المصرية الإجراءات اللازمة لتطوير قطاع التعدين، وذلك من خلال تطوير التشريعات وتوفير الحوافز للمستثمرين وتطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون الدولي بصفة مستمرة .. بالإضافة إلى صياغة رؤية استراتيجية لتطوير قطاع التعدين، تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% . كما تم استكشاف أهم مناطق الثروات المعدنية، مثل الرمال السوداء والبيضاء والذهب، حيث تم تشغيل منجم" إيقات " للذهب في عام 2023.

ويرى يوسف عماد امين العمل الجماهيرى بحزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الاحزاب أن مستقبل التعدين في مصر مشرق للغاية ، مشيرا الي ان الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية في سبيل تطوير القطاع التعديني إيجابية لجذب الاستثمارات، ويرى ان هذه الاكتشافات الجديدة ستساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري فالفوسفات هو مكون أساسي في صناعة الأسمدة، والتي تعد من أهم الصناعات في مصر، والذهب هو معدن ثمين له طلب عالمي كبير، والرمال السوداء تستخدم في صناعة الطائرات وبعض الصناعات الأخرى، بالإضافة إلى ان تطوير قطاع التعدين سيخلق فرص عمل جديدة ويساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد.

واقترح يوسف عماد ان يكون هناك  شراكة مع الدول الأجنبية لأنها مفيدة في تطوير قطاع التعدين في مصر، فالشراكة مع الدول الأجنبية تساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير التقنيات الحديثة، مشيرا الي ان الشراكة مع الصين مثلا يمكن أن تكون مفيدة في تطوير هذا القطاع ، فالصين لديها خبرة كبيرة في مجال التعدين، كما أنها لديها موارد مالية كبيرة يمكن أن تساهم في تطوير القطاع،ومع ذلك، يجب التأكد من  أن هذه الشراكة في مصلحة مصر، ويجب على الحكومة تدريب العمالة الوطنية على مهارات التعدين الحديثة،ووضع قوانين وتشريعات حاكمة للقطاع تحمي البيئة والمجتمع المحلي.

يوسف عماد حزب المؤتمر تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الثروة المعدنية الرمال السوداء

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