برلماني يطالب "الخارجية" بالانضمام للدعوى المقامة ضد الاحتلال

تقدم عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بسؤال للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير الخارجية سامح شكري، وذلك بشأن عدم اتخاذ المبادرة بالتقدم إلى محكمة العدل الدولية بشأن محاكمة دولة الاحتلال الصهيوني في جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، في سؤاله البرلماني، إنه كان يجب على الحكومة المصرية اتخاذ المبادرة في اللجوء لمحكمة العدل الدولية لمحاكمة دولة الاحتلال الصهيوني فيما ارتكبته من جرائم إبادة جماعية ضد الأشقاء الفلسطينيين بعموم الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن، مشيرًا إلى أن جنوب إفريقيا بادرت بمقاضاة دولة الاحتلال وما ورد على لسان دفاع الاحتلال في 12 يناير الماضي في دفاعه ضد الاتهامات الموجهة إلى دول الاحتلال في عريضة جمهورية جنوب إفريقيا في اليوم السابق، وما أورده من أكاذيب وادعاءات ضالة بحق مصر.

اتهامات الاحتلال لمصر

وأكد المغاوري أن ادعاءات الاحتلال بحق مصر حول إغلاق معبر رفح وأن مصر الوحيدة المسيطرة عليه، ماهي إلا محاولة للتنصل من جريمة الإبادة الجماعية والحصار والتجويع التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، مشددًا على أنه يجب على الحكومة المصرية الانضمام للدعوى القضائية المقامة ضد الاحتلال الصهيوني من جنوب إفريقيا.