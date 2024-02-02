الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تستعرض قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل (إنفوجراف)

قرارات محكمة العدل
قرارات محكمة العدل الدولية

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة تعريفية «إنفوجراف» عن قرارات محكمة العدل الدولية، موكدة أن المحكمة اتخذت إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في قطاع  غزة.

وأشارت التنسيقية إلى أن المحكمة قررت اتخاذ إسرائيل كل الاجراءات لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية واتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا في دعواها وقامت باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.

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وأوضحت التنسيقية، أن قرارات المحكمة شملت أيضًا ضمان عدم ارتكاب القوات الاسرائيلية أي أعمال غبادة جماعية في غزة وعلي حماس الإفراج عن الأسري فورًا دون شروط، كما أن المحكمة تنتظر من إسرائيل تقرير عن إجراءاتها خلال شهر من إصدار قراراتها حول الإبادة الجماعية.

وتابعت التنسيقية، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية اعتبر الحكم انتصار للقيم الانسانية، في المقابل قال وزير الخارجية الأمريكي إن مزاعم الإبادة الجماعية في قطاع غزة لا اساس لها من الصحة ورحب وزير الخارجية المصري بفرض إجراءات طارئة علي إسرئيل، وقالت وزير خارجية جنوب إفريقيا إن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية يتطلب وقف إطلاق النار. 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ورقة تعريفية محكمة العدل الدولية التحريض المباشر الإبادة الجماعية غزة

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