رئيس «المستقلين الجدد»: هيئة الحزب فى انعقاد دائم استعدادًا للحوار الوطنى

أكد حزب المستقلين الجدد في اجتماع هيئته العليا اليوم الثلاثاء، أن الحزب في حالة انعقاد دائم استجابة لدعوة الرئيس السيسى لاستكمال جلسات الحوار الوطني.

وأكد الدكتور هشام عنانى، رئيس الحزب في تصريحات له، أن الحزب يدرس الوثيقة المقدمة من الحكومة والخاصة بالتوجهات الاقتصادية 24/30، والتي قدمتها الحكومة لمجلس أمناء الحوار ويعكف الحزب على إعداد دراسات مقارنة بين ما هو مطروح من الحكومة وما هو مطلوب والمقترحات الخاصة بالتنفيذ.



وأضاف عنانى أن الحزب معني خلال الفترة الحالية، بالقضايا الملحة التى تشغل بال المواطن مثل كيفية الحد من الغلاء، وتثبيت أسعار السلع الرئيسية والخدمات المقدمة من الجهات المقدمة لتلك الخدمات، وكذا سيتم تقديم مقترحات خاصة بكيفية زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التصدير مع الاهتمام بكل قضايا الاقتصاد التقليدى فى الصناعة والزراعة والتجارة.



وأوضح أن الشغل الشاغل للحزب هو تقديم مقترحات لزيادة إنتاج المنتجات المحلية، والقيام بتصديرها بعد كفاية السوق المحلية كبدائل للمنتج المستورد.