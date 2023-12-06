الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس "المستقلين الجدد": مشهد التصويت فى الخارج كشف حجم الوعى لدى المصريين

الدكتور هشام عناني
الدكتور هشام عناني

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن مشهد تصويت المصريين بالخارج ومشاركتهم الكثيفة في الانتخابات الرئاسية 2024 دلالة على استشعار المواطن المصري سواء في داخل مصر أو خارجها بأهمية المرحلة وبأهمية صوته في المشاركة ببناء وطنه وتأكده التام بأن صوته هو المعيار الوحيد لسيادته، وأن هناك ضمانات كثيرة لأن يكون هذا الصوت هو المعيار الوحيد والأوحد وأن صناديق الاقتراع هي الطريق الوحيد لاختيار القيادة. 

وأضاف عناني خلال مداخلة هاتفية عبر قناة extra news، أن كل ما شاهدناه هو نتاج طبيعي لحراك سياسي كبير تم منذ بداية الحوار الوطني من استشعار المصريين خارج مصر بخطورة المرحلة وأهمية اختيار قيادة نزيهة قادرة على الحفاظ على تراب الوطن، خاصة في ظل الصراعات الإقليمية الموجودة.

وأشار إلى الحراك الحزبي والسياسي غير المسبوق الذي بدأ مع الحوار الوطني واستمر أثناء الانتخابات سواء كانت أحزابا مؤيدة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أو أحزابا تنافست على هذا المقعد الرئاسي، ووضعت مرشحين منافسين تابعة لهذه الأحزاب.

وأوضح أن هذا المشهد العظيم ساعد في إيجاده الضوابط والقوانين والانضباط الكامل للعملية الانتخابية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك الإعلام الذي يؤدي دوره بحيادية ونزاهة.

حزب المستقلين الجدد الانتخابات الرئاسية دكتور هشام عناني تصويت المصرين بالخارج صناديق الاقتراع

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