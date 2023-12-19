الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"المستقلين الجدد": خطاب الرئيس السيسى عكس اهتمامه بمصلحة المواطن المصرى

الدكتور هشام عناني
الدكتور هشام عناني

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن ما حدث في  الانتخابات الرئاسية 2024 نتيجة الحوار الوطني وتوالي حلقات متصلة من الاصطفاف الوطني، وما تابعه من تأييد الملايين قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواقفه الوطنية الثابته تجاه القضية الفلسطينية وخروج المصريين، كان حصيلة لجهد الحكومة على مرور 9 سنوات. 

وأضاف هشام عناني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الانتخابات الرئاسية حدث تاريخي ومفصلي في حياة الدولة المصرية، وانتخاب الرئيس السيسي نتيجة طبيعية لوعي الشعب المصري بدقة المرحلة وصعوبتها، واحتياج الدولة المصرية لاستمرار البناء والاستقرار.

المستقلين الجدد: ما حدث في الانتخابات هو توالي حلقات متصلة من الاصطفاف الوطني

وأوضح رئيس حزب المستقلين الجدد أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد إعلان فوزه كان حديثًا من القلب إلى قلب وعقل المواطن المصري، ويحمل رسائل مهمة للداخل والخارج، وعكس اهتمامه بمصلحة المواطن المصرى.

رئيس حزب المستقلين الجدد الانتخابات الرئاسية 2024 الحوار الوطنى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إعلان فوزه خطاب

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