الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب الإصلاح: نسبة المشاركة بانتخابات الرئاسة توضح حجم الوعى لدى الشعب

الدكتور هشام عبدالعزيز
الدكتور هشام عبدالعزيز

قال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن نسبة الإقبال على الانتخابات الرئاسية 2024 غير مسبوقة في تاريخ المصري المعاصر، موضحًا أن أي استحقاق انتخابي يعبر عما وصلت إليه الدولة المصرية وشعب مصر فيما يتعلق بالوعي السياسي وفهمه لما يدور حوله.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وسائل الإعلام وكل الجهات المسئولة عن تنمية الوعي لعبت دورًا كبيرًا، حيث نبه الرئيس السيسي إلى أهمية هذا الأمر طيلة السنوات الماضية، حيث ركز على قضية الوعي وخطورة "أهل الشر" والمتربصين بالدولة المصرية.

انتخابات 2024 اتسمت بالشفافية 

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن انتخابات 2024 اتسمت بالشفافية، وهو ما اعتاد عليه المصريون طوال السنوات الماضية، وبخاصة في القضايا الكبرى المتعلقة بالجزء الاقتصادي وعلاقات مصر بالدول المختلفة، مثل القضية الفلسطينية، مشددًا على أن الدولة المصرية لديها رغبة في إقامة نظام سياسي مبني على التشاركية والتعددية.

رئيس حزب الإصلاح والنهضة نسبة الإقبال الانتخابات الرئاسية 2024 لدولة المصرية وسائل الاعلام

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