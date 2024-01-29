تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تناقش التراث الثقافى ودوره فى ترسيخ الهوية المصرية

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة حول دور التراث الثقافي في ترسيخ الهوية المصرية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

الحفاظ على التراث المصري



قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، خلال حواره لكاميرا برنامج “الستات مايعرفوش يكذبوا"، المذاع عبر فضائية ”سي بي سي"، أن مصر تمتلك تراثا ثقافيا تاريخيا وممتدا، والتراث المصري حي لم يمت، هذا التراث يمتد إلى عالم الذكاء الاصطناعي وغيره من التغيرات التي طرأت على العالم والتي من الممكن أن تؤثر على الملامح الثقافية المصرية.

في السياق ذاته، أكد نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب: "نشعر بتقدير الشعب المصري للثقافة، ولهذا تحرص التنسيقية على مناقشة ملامح الهوية المصرية التراثية من خلال باقة من ألمع الخبراء المختصين بهذا القطاع".

ملامح الهوية التراثية



كما أشارت الدكتورة نهلة إمام، مستشارة وزيرة الثقافة لشئون الثقافة والتراب، إلى أنها تتقدم بالشكر للقائمين على فعاليات معرض الكتاب الخاص بمناقشة التراث المصري وملامح الهوية المصرية ودور هذا التراث في الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية.