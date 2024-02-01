الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المشاركون في ندوة التنسيقية يوصون بإطلاق استراتيجية وطنية لمشروع قومى للثقافة

جانب من ندوة تنسيقية
جانب من ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، ندوة تحت عنوان "الشباب ومؤسسات النشر"، وذلك على هامش الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ناقشت دور مؤسسات النشر في تعميق الوعي لدى الشباب.

وقال الكاتب الصحفي الدكتور رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الثقافة هى قدرة الإنسان على تكوين وجهة نظر من خلال أدوات محددة، وليست مجرد معلومات عامة، مؤكدا أن مصر دولة عظمى ثقافيا، وإذا ذكرت الثقافة فى العالم ذكرت مصر.

وأوصى جلال، بإنشاء صندوق لتمويل المبدعين لدعم الكتاب غير القادرين على تكاليف النشر، وضرورة إغراق المجال العام بكتب حقيقية ذات معنى وهدف، كما أكد على ضرورة أن يكون هناك مشروع قومي للثقافة في مصر.

txt

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: ليس هناك خطوط حمراء تحكم عملية الإبداع في مصر

txt

وفد تنسيقية شباب الأحزاب يلتقى سفير موريتانيا لدى القاهرة

التنسيقية تعقد ندوة على هامش معرض الكتاب لمناقشة دور مؤسسات النشر في تعميق الوعي لدى الشباب

من جانبه، أشاد محمد شوقي، مدير عام دار النشر"عصير الكتب"، بدور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدا أنه لم يرى حضورا ثريا لندوات المعرض مثلما يحدث فى ندوات التنسيقية، مشيرًا إلى أن عصير الكتب تعتز بصداقتها للتنسيقية وتسعد بأن تعبر عنهم.

وأكد شوقي، أهمية مؤسسات النشر فى تعزيز الوعى لدى الشباب باعتبارها قوى ناعمة حقيقية، وتعتبر إحدى الآليات الهامة بأن تثقف الشباب وتجعلهم سفراء لمصر، موضحًا أن كل دور نشر لها أن تشارك فى ٢٢ معرض دوليًا سنويا، وأن دور النشر تعتبر سفراء لمصر فى العالم.

من جانبه، أكد الدكتور رامي عبد الباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اتحاد كتاب مصر، أن سقف الحرية موجود، ولكن الكاتب هو من يضع القيود والخطوط الحمراء فى كتاباته، بدليل فيلم "شيء من الخوف" فى عهد عبد الناصر، وروايات نجيب محفوظ، لافتًا إلى أنه فى عام ٢٠١٥ قام بكتابة إحدى الكتب وفى نظر البعض تعدى الخطوط الحمراء ولكن فى النهاية تم نشره

 وأوصى عضو التنسيقية بالبدء فى مشروع ثقافى  متكامل يجذب الجيل الجديد إلى الثقافة، مشيرا أن "الترند" يجب تجاهله وعدم الالتفات إليه.

من جانبه، أكد الكاتب والمترجم مارك مجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة إنشاء كيان للمترجمين، حيث إن الترجمة هى مبادرة شخصية وتخليدا لأسماء شيوخ الترجمة.

وأوصى عضو التنسيقية، وزارة الثقافة بأن تضع ضمن مستهدافاتها مشروعا قوميا للترجمة، كما أوصى بضرورة وضع استراتيجية وطنية لمشروع قومى للثقافة فى مصر يضع مستهدفات محددة ويُنظم به دور الدولة والقطاع الخاص.

أدار الحوار خلال الندوة، ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الندوة كلا من: محمد شوقي مدير عام دار النشر "عصير الكتب"، والكاتب الصحفي الدكتور رامي جلال  عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور رامي عبد الباقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اتحاد كتاب مصر، والكاتب والمترجم مارك مجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين النشر معرض القاهرة الدولى مؤسسات النشر الدكتور رامي جلال محمد شوقي التنسيقية

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

بيراميدز يقيل باتشيكو والإعلان الرسمى خلال ساعات (خاص)

البنك المركزى: رفع سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم 2%

حل وسط ينهى الخلاف بين فيتوريا ورجال الجبلاية (خاص)

بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات وتكليفات للشئون الإدارية والمالية فى وزارة البترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟