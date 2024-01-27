السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

المصرى الديمقراطى: حكم محكمة العدل الدولية خطوة مهمة لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان

حزب المصري الديمقراطي
حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

نشر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا على صفحته الرسمية أعرب فيه عن دعمه الكامل لحكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم في الدعوى القضائية المرفوعة ضد إسرائيل من قبل جنوب أفريقيا، بتهمة انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أن هذا الحكم الابتدائي والتدابير الطارئة جاءت كخطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الدولية وحقوق الإنسان.

وعبر البيان عن دعم الحزب لقرار المحكمة الذي يلزم إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات لمنع أي أعمال قد تعتبر إبادة جماعية وضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة. 

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كما أكد أهمية منع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وشدد على ضرورة تيسير وصول المساعدات الإنسانية والمحافظة على الأدلة التي تمكن من التحقيق العادل.

وأعلن دعمه قرار المحكمة الذي طالب إسرائيل بتقديم تقرير دوري للمحكمة بشكل شهري حول تطبيقها لتلك التدابير والأحكام. 

وأضاف البيان: "نرى في هذا الحكم خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة بالرغم من أن الحكم غاب عنه قرار فوري بوقف إطلاق النار ودعوة مجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم لضمان تطبيق قرارات المحكمة، وغاب عنه توجيه الاتهام القاطع لإسرائيل بممارسة الإبادة الجماعية"، مشيرًا إلى أن الحزب يري أن هذا الحكم هام جدا، ويؤسس لمرحلة جديدة في ملاحقة إسرائيل ويجب الاستناد إليه في محاكمة قادتها أمام المحكمة  الجنائية الدولية". 

وطالب الحزب - مجددًا - المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف إطلاق النيران وتحقيق العدالة الإنسانية وتنفيذ كل القرارات الأممية ذات الصلة والتي تؤكد على حق إقامة الدولتين.

محكمة العدل الدولية الدعوى القضائية إسرائيل جنوب أفريقيا اتفاقية الأمم المتحدة الإبادة الجماعية حقوق الانسان

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